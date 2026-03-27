Δ. Απέργης (Ο.Λ.ΚΕ.): Αύξηση 20% στην κρουαζιέρα - Προχωρούν οι επενδύσεις στους Λιμένες

Ο CEO του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Απέργης μιλά στο Insider για την πορεία της κρουαζιέρας, τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μ. Ανατολή και τις επενδύσεις.

Ανεπηρέαστη φαίνεται, προς ώρας, η κρουαζιέρα στην περίπτωση της Κέρκυρας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ.) κ. Δημήτρη Απέργη, να δηλώνει σε συνέντευξή του στο Insider ότι για το 2026 υπάρχουν 560 calls, τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι εταιρείες κρουαζιέρας αναπροσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους.

Σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό σκέλος και τις επενδύσεις στους λιμένες που διαχειρίζεται ο Ο.Λ.ΚΕ, ο ίδιος επισημαίνει ότι τα έργα αναβάθμισης προχωρούν, ενώ καταρτίζονται και σχέδια για μαρίνες ώστε να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού.

«Η κρουαζιέρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση για την επίδραση που θα μπορούσε να έχει η κρίση στη Μ. Ανατολή στην κρουαζιέρα της Κέρκυρας. Επισημαίνοντας ότι η εταιρεία προχωρά σε εσωτερική αξιολόγηση ώστε να ανιχνεύσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τη συνέχεια, τονίζει ότι τα calls που επηρεάζονται μέχρι στιγμής είναι μόλις 26 από τα 560 που έχουν δρομολογηθεί για τον τρέχον έτος, ποσοστό δηλαδή που δεν ξεπερνά το 5% του συνόλου των προγραμματισμένων προσεγγίσεων για τη χρονιά.

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις στελεχών της κρουαζιέρας που ανέφεραν ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να στραφούν προς τη Δυτική Μεσόγειο, χαρακτηρίζει το σενάριο μη πιθανό καθώς η Αδριατική παραμένει δημοφιλής και εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής προορισμός. Το γεγονός μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνεται και στα στοιχεία. «Από τα 467 calls του 2025 φτάνουμε το 2026 στα 562 πλέον calls, δηλαδή μια αύξηση άνω του 20%, ενώ εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσουμε το ορόσημο του 1 εκατ. επιβατών την τρέχουσα χρονιά».

Όπως εξηγεί κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης, από Μάιο έως και Σεπτέμβριο, το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερες από 70 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων ανά μήνα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασική πύλη εισόδου της χώρας από την Κεντρική Ευρώπη και ως στρατηγικό κόμβο για την Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη σημασία μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκτά και το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2026, όπου ο σχεδιασμός παρουσιάζει σταθερή ανοδική τάση σε σχέση με πέρυσι, καθώς προβλέπονται 119 προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. «Στόχος μας είναι η επιμήκυνση της σεζόν, συμβάλλοντας στη διασπορά των επισκεπτών και στις προσπάθειες της βιώσιμης ανάπτυξης του προορισμού».

Δυναμική και στο yachting

Πέρα από την κρουαζιέρα, πυλώνα ανάπτυξης για την επόμενη ημέρα του Ο.Λ.ΚΕ. αποτελεί και το yachting με την εταιρεία να προσπαθεί να δημιουργήσει τουριστικά καταφύγια με ένα υβριδικό μοντέλο ικανό να αυξήσει τα έσοδα, το οποίο περιλαμβάνει μαρίνα, τουριστικό και αλιευτικό καταφύγιο. Καθώς όμως οι δυνατότητες ανάπτυξης δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί, αυτή την περίοδο γίνονται προσπάθειες χαρτογράφησης, με στόχο μέσα στον επόμενο χρόνο να υπάρχει σαφέστερη εικόνα.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές με τον επικεφαλής να αναφέρει ότι «ήδη από τη λειτουργία στο Γάιο, τα έσοδα έφτασαν περίπου τις 200.000 ευρώ, ενώ σε άλλες περιοχές όπως η Ερείκουσα και ο Άγιος Στέφανος τα κέρδη κυμάνθηκαν μεταξύ 80.000 και 100.000 ευρώ». Την δυναμική που υπάρχει σύμφωνα με τον ίδιο μαρτυρά και η αδυναμία κάλυψης της υφιστάμενης ζήτησης, καθώς δεν επαρκούν οι θέσεις ελλιμενισμού.

Η περαιτέρω αξιοποίηση άλλωστε θα μπορούσε να ενισχύσει και την επιχειρηματική δραστηριότητα όσων ασχολούνται με υποστηρικτικές υπηρεσίες (επισκευές, ανεφοδιασμός κ.λπ.), για τις οποίες σήμερα επιλέγονται άλλες περιοχές αντί της Κέρκυρας - κυρίως για λόγους κόστους και λιγότερο αυστηρών κανονισμών - όπως η Πρέβεζα ή ακόμη και η Αλβανία.

Προχωρούν οι επενδύσεις

Σε αυτό το πλαίσιο της ανόδου, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, προχωρά και τα αναπτυξιακά του σχέδια, παρά την πολυπλοκότητα που εμφανίζει το όλο εγχείρημα.

«Κάτι που τονίζω συχνά, είναι ότι ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας δεν είναι ένα λιμάνι, αλλά 37 λιμάνια, με το καθένα εξ αυτών να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Για παράδειγμα, το κεντρικό λιμάνι της Κέρκυρας εξυπηρετεί κρουαζιέρα, ημερόπλοια, γραμμές προς Αλβανία (εκτός Σένγκεν), καθώς και τη σύνδεση με Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, υπάρχει το λιμάνι της Λευκίμμης, το λιμάνι του Γάιου στους Παξούς, καθώς και πέντε λιμάνια στα Διαπόντια νησιά, μεταξύ αυτών στην Ερείκουσα, στον Άγιο Στέφανο, στο Μαθράκι και στους Οθωνούς» τονίζει ο κ. Απέργης.

Σε επίπεδο επενδύσεων, όπως εξηγεί ο κ. Απέργης, έχουν μπει σε τροχιά έργα αναβάθμισης, όπως για παράδειγμα στο λιμάνι της Λευκίμμης όπου προχωρά επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Αντίστοιχα, όπως σημειώνει, υπάρχουν σχέδια για νέες μαρίνες στην Κασσιόπη και στο παλιό λιμάνι (Καφέ Γυαλί), ενώ προχωρούν και μελέτες για το λιμάνι στη Λάκκα και στο Λογγό στους Παξούς».

Εκτός από τα λιμάνια προχωρούν και οι επενδύσεις για τη μαρίνα στην Ημερολιά Κασσιόπης. «Αναμένουμε από το υπουργείο Τουρισμού την χωροθέτηση της και μόλις γίνει αυτό θα μπορούμε να προχωρήσουμε τα επόμενα στάδια ωρίμανσης για να προχωρήσουμε τη δημοπράτηση. Στην περίπτωση της μαρίνας στο Καφέ Γυαλί θεωρούμε ότι μέχρι του χρόνου θα δημοπρατηθεί και παράλληλα προχωράμε τις μελέτες για την Λάκκα και τον Λόγγο».

Προσκόμματα ωστόσο στην περίπτωση των προαναφερθέντων έργων αποτελούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του Δημοσίου με τον κ. Απέργη να δηλώνει ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί και οι τυχόν ενστάσεις που μπορεί να προκύπτουν προκαλούν συχνά καθυστερήσεις.

Παράλληλα με τις επενδύσεις στις υποδομές προχωρούν και τα ρυθμιστικά ζητήματα, όπως ο κανονισμός ρυμούλκησης. «Σήμερα υπάρχουν λίγα ρυμουλκά με πλήρη κανονισμό λειτουργίας. Έχουμε εκπονήσει σχετική μελέτη και νέο κανονισμό, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση για 60 ημέρες. Στόχος είναι να είμαστε από τα πρώτα λιμάνια με ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Απέργης.

Φιλοδοξία σε κάθε περίπτωση είναι να διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική τόσο σε επίπεδο προορισμού όσο και σε επίπεδο εταιρείας, η οποία έχει βελτιώσει σημαντικά τα μεγέθη της. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του από το 2025 και μετά καταγράφεται αύξηση περίπου 200% στον τζίρο της Ο.Λ.ΚΕ. ενώ σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα της Compare the Market Australia, η Κέρκυρα αναδείχτηκε ως ο 1ος Λιμένας Κρουαζιέρας στην Ελλάδα, μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης αλλά και 19ος Λιμένας Κρουαζιέρας παγκοσμίως.

