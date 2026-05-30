Tesla: Αντιμέτωπη με αγωγές στην Κίνα για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία προέβη σε παραπλανητική διαφήμιση και απάτη. Ζητούν ζητούν αποζημίωση άνω των 3,95 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 583.000 δολάρια).

Η Tesla αντιμετωπίζει αγωγή καταναλωτών στην κίνα σχετικά με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Full Self-Driving (FSD), καθώς δικαστήριο του Πεκίνου πραγματοποίησε την πρώτη ακροαματική διαδικασία σε υπόθεση που έχει κατατεθεί από 10 ιδιοκτήτες οχημάτων. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία προέβη σε παραπλανητική διαφήμιση και απάτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Beijing News.

Οι 10 ενάγοντες ζητούν αποζημίωση άνω των 3,95 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 583.000 δολάρια), σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τον δικηγόρο τους.
Η διαμάχη επικεντρώνεται στο κατά πόσο το σύστημα FSD της Tesla ανταποκρίνεται στους ισχυρισμούς περί «πλήρους δυνατότητας αυτόνομης οδήγησης». Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η λειτουργία δεν έχει εγκριθεί από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές και δεν μπορεί να προσφέρει τις δυνατότητες που διαφημίζονται. Παράλληλα, κατηγορούν την εταιρεία ότι απέκρυψε ελαττώματα του υλικού (hardware) προκειμένου να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να προχωρήσουν σε αγορές.

Η Tesla αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες λειτουργίες της τεχνολογίας είναι πλήρως λειτουργικές, άλλες είναι μερικώς λειτουργικές, ενώ επιπλέον δυνατότητες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν είχε κάποια επίσημη ενημέρωση να ανακοινώσει.
Η υπόθεση προστίθεται στον ευρύτερο έλεγχο που δέχεται το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, καθώς και στις έρευνες για πιθανές αδυναμίες της τεχνολογίας όσον αφορά την αντιμετώπιση συνθηκών οδήγησης με περιορισμένη ορατότητα.

