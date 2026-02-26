Tax & Labour | Εργασιακά

Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν θα είναι διαθέσιμες από αύριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν θα είναι διαθέσιμες από αύριο
Μη λειτουργικό θα είναι από αύριο Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου στις 15:00 και έως την Κυριακή, 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Μη λειτουργικό θα είναι από αύριο Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου στις 15:00 και έως την Κυριακή, 1 Μαρτίου το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» λόγω μετάβασης σε νέα υποδομή του G-Cloud, όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως τονίζει ο φορέας το εν λόγω διάστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων και συναλλαγών του Φορέα που απαιτούν διαλειτουργικότητα με το «Μητρώο Πολιτών», συμπεριλαμβανομένων:

- διαδικασιών απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου,

- χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος σε έμμεσο μέλος

- κάθε υπηρεσίας που προϋποθέτει άντληση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικών δεδομένων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα είναι δυνατή η άντληση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων (όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών, καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Debate με τον Άδωνι ζητάει η Καρυστιανού - Περιμένει Αλέξη ο Ραγκούσης - Επιμένει για ψήφισμα στο Συνέδριο ο Δούκας

ΕΣΠΑ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλησαν την «Εξωστρέφεια»

To μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών ανοίγει την «ψαλίδα» και στις συντάξεις τους

tags:
ΕΦΚΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider