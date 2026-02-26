Πολιτική | Ελλάδα

Ψηφίστηκε επί της Αρχής το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων από τη ΝΔ

Το ΚΚΕ καταψήφισε, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, επί της Αρχής, με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές», από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Το ΚΚΕ καταψήφισε, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Αυτές οι τοποθετήσεις των Κοινοβουλευτικών Ομάδων αφήνουν ανοικτό κατά πόσο θα επιτευχθεί το συνταγματικό όριο των 200 -τουλάχιστον- θετικών ψήφων που απαιτούνται προκειμένου οι διατάξεις του σχεδίου νόμου να έχουν άμεση εφαρμογή από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί με λιγότερες από 200 ψήφους, η εφαρμογή του θα μετατεθεί για τις επόμενες εθνικές εκλογές με σταυρό προτίμησης.

To σχέδιο νόμου συζητείται σήμερα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών επί των άρθρων του. Το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου θα διεξαχθεί η β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές.

