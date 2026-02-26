Ειδήσεις | Διεθνή

Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς για τυχόν αναζητήσεις των παιδιών τους για αυτοκτονία

Newsroom
Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς για τυχόν αναζητήσεις των παιδιών τους για αυτοκτονία
Τον Ιανουάριο η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο.

Το Instagram ανακοίνωσε ότι θα ενημερώνει τους γονείς αν το έφηβο παιδί τους κάνει επανειλημμένως αναζητήσεις που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο καθώς αυξάνεται η πίεση προς τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας και να απαγορεύσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν περιορισμούς στην πρόσβαση.

Το Instagram, ιδιοκτησίας της Meta Platforms Inc, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει να ειδοποιεί τους γονείς, που είναι εγγεγραμμένοι στην προαιρετική εφαρμογή γονικής επίβλεψης αν τα παιδιά τους επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

«Αυτές οι ειδοποιήσεις προστίθενται στο υπάρχον έργο μας να συμβάλουμε στην προστασία των εφήβων από πιθανόν επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πλατφόρμα.

«Έχουμε αυστηρές πολιτικές εναντίον περιεχομένου που προωθεί ή εξυμνεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό», προστίθεται.

Η παρούσα πολιτική της είναι να μπλοκάρει τέτοιες αναζητήσεις και να ανακατευθύνει τους χρήστες σε άλλα εργαλεία, ανακοίνωσε το Instagram, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει τις ειδοποιήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα για εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι κυβερνήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο τρόπους προστασίας των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, κυρίως μετά την ανησυχία που προκλήθηκε από το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, το οποίο παρήγαγε μη συναινετικές εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου.

Στη Βρετανία, τα μέτρα που είναι σχεδιασμένα ώστε να αποκλείουν την πρόσβαση στα παιδιά σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου, είχαν επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και προκάλεσαν ένταση με τις ΗΠΑ σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και το βεληνεκές της ρύθμισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

