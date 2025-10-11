Λιλ - ΠΑΟΚ: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στη Λιλ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League να αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου. Παρακάτω θα βρείτε ένα ενδεικτικό κόστος του ταξιδιού στη Λιλ.

Η Λιλ, πρωτεύουσα της περιοχής Hauts-de-France, βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο και θεωρείται μία από τις πιο ζωντανές και ανερχόμενες πόλεις της βόρειας Γαλλίας. Συνδυάζει τη φλαμανδική αρχιτεκτονική με τη γαλλική φινέτσα, διαθέτει όμορφο ιστορικό κέντρο, μοντέρνες συνοικίες και έντονη φοιτητική ζωή. Παρά το βιομηχανικό της παρελθόν, η Λιλ έχει μεταμορφωθεί σε έναν εντυπωσιακό προορισμό με μουσεία, εστιατόρια, καταστήματα και πολιτιστικά δρώμενα.

Η πόλη είναι ιδανική για ένα σύντομο ταξίδι, ειδικά το φθινόπωρο, και συνδυάζεται άψογα με μια ποδοσφαιρική εμπειρία, όπως ο αγώνας Λιλ- ΠΑΟΚ στο εντυπωσιακό Stade Pierre-Mauroy στις 23 Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αεροπορικά εισιτήρια

Για να φτάσετε στη Λιλ από την Αθήνα με απευθείας πτήση, υπάρχουν εισιτήρια με επιστροφή μόνο τις ημερομηνίες 21-25 και ξεκινούν από 105 ευρώ με επιστροφή. Έχετε περισσότερες επιλογές σε μέρες και ώρες αν κλείσετε εισιτήρια απευθείας από Αθήνα για Παρίσι, με κόστος που ξεκινά από τα 155 ευρώ μετ’ επιστροφής. Στη συνέχεια, μπορείτε να πάρετε το τρένο για το κέντρο της Λιλ, για μια διαδρομή που διαρκεί 1 ώρα και το κόστος εισιτηρίου να ξεκινά περίπου από τα 45 ευρώ.

Αν η αφετηρία του ταξιδιού σας είναι η Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς τη Λιλ, ενώ και οι απευθείας πτήσεις για Παρίσι είναι περιορισμένες εκείνες τις ημέρες. Για πτήση μετ’ επιστροφής Θεσσαλονίκη - Παρίσι, οι τιμές ξεκινούν από 195 ευρώ. Από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle θα πάρετε το τρένο και θα φτάσετε στη Λιλ με τον ίδιο τρόπο που αναφέραμε παραπάνω. Όσο το συντομότερο κλείσετε το εισιτήριό σας τόσο το καλύτερο, καθώς όταν πλησιάζει η ημερομηνία θα έχουν ανέβει οι τιμές.

