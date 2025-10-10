Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Βαρκελώνη

Η Βαρκελώνη είναι από μόνη της ένας συναρπαστικός προορισμός, με τη μοναδική αρχιτεκτονική του Γκαουντί, τις γεμάτες ζωή γειτονιές και την αύρα της Μεσογείου.

Η Βαρκελώνη είναι από μόνη της ένας συναρπαστικός προορισμός, με τη μοναδική αρχιτεκτονική του Γκαουντί, τις γεμάτες ζωή γειτονιές και την αύρα της Μεσογείου.

Μετά τα μέσα Οκτώβριου η πόλη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς στις 21 του μηνός ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Καταλονία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο ιστορικό Estadi Olímpic Lluís Companys στο Montjuïc, ευρέως γνωστό και ως «Μονζουίκ».

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr