Κορινθία: Ένας «πλούσιος» τόπος αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της

Η Κορινθία κατέχει τον χαρακτηρισμό του «ευλογημένου τόπου», και όχι άδικα. Η πλούσια φύση της, τα μικρά χωριά της με τους φιλόξενους κατοίκους της, η απέραντη βυζαντινή και αρχαία ιστορία της, η οποία υποστηρίζεται από πληθώρα μνημείων, κάστρων, ναών και ευρημάτων, η παραδοσιακή κουζίνα της με προϊόντα που έρχονται απευθείας από το κορινθιακό έδαφος και οι γαλάζιες παραλίες της, την καθιστούν ιδανικό προορισμό για μονοήμερες εξορμήσεις από την πρωτεύουσα, αλλά και για διακοπές διαρκείας.

Συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα, η Κορινθία προσφέρει δραστηριότητες για κάθε γούστο: πεζοπορίες, αναρριχήσεις, ανάπαυση δίπλα στο κύμα, γαστρονομικές εξερευνήσεις, ενώ δεν αφήνει παραπονεμένους όσους θέλουν να μπουν σε μια άλλη «διάσταση» στην ιστορία του τόπου που κρατάει από αρχαιοτάτων χρόνων.

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της Κορινθίας ως πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού, ο Δήμος Κορινθίων διοργάνωσε, από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, τις «Θαλασσινές Ημέρες 2025», ένα 12ημερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.

Η πρωτοβουλία που επιμελήθηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού Δήμου Κορινθίων ανέδειξε τις διαφορετικές όψεις της περιοχής μέσα από ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα δράσεων, που συνδύασε την πλούσια τοπική πολιτιστική και γαστρονομική κληρονομιά με μοναδικές θαλάσσιες εμπειρίες.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις - Αρχαιολογικοί χώροι

Στα νοτιοανατολικά όρια του νομού βρίσκεται η παραλία του Κόρφου, η οποία μετατράπηκε σε σκηνικό γιορτής με τη συμμετοχή χορευτικών και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής σε μια βραδιά που ανέδειξε τη ζωντάνια της τοπικής παράδοσης.

Χτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων στα νοτιοανατολικά του νομού Κορινθίας, στη νότια πλευρά του όρους Πολίτης ή Πουλαγέζα, δεσπόζει το Αγγελόκαστρο. Στο ήσυχο αυτό χωριό στέκεται ο ναός του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος υπολογίζεται ότι χτίστηκε περί του 1800 μ.Χ., με μοναδική εμπειρία να αποτελούν οι τοιχογραφίες του που έχουν διασωθεί από τότε.

Το Βυζαντινό Κάστρο, στα δυτικά του χωριού, με αιώνες ιστορίας, φέρει μνήμες από την εποχή των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, ενώ η αρχιτεκτονική του μαρτυρεί τη στρατηγική σημασία και τις αμυντικές τεχνικές της περιόδου. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα τείχη, να εξερευνήσουν τους χώρους του και να γνωρίσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα που αναδεικνύουν τη ζωή και τον πολιτισμό της περιοχής.

Η ημέρα κορυφώθηκε στο Θέατρο Σοφικού με συναυλία στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Θαλασσινών Ημερών 2025».

Το Φραγκολίμανο και το Αμμόνι, δύο από τις πιο γραφικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Κορινθίας, συνδυάζουν κρυστάλλινα νερά, καταπράσινα τοπία και ήρεμη ατμόσφαιρα. Η παραλία του Φραγκολίμανου, ιδανική για μπάνιο, θαλάσσια σπορ και χαλάρωση, συνδυάζει φυσική ομορφιά και ελεύθερους χώρους για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Το Αμμόνι διακρίνεται για την ήσυχη παραλία του και την παραδοσιακή αλιευτική κουλτούρα της περιοχής.

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με δρώμενα από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους στην παραλία Αλμυρής.

Πολιτισμός και γαστρονομία πάνε «χέρι-χέρι»

Η Κορινθία αποτελεί τον πλέον κατάλληλο τόπο για γαστρονομική εξερεύνηση. Όσοι αγαπούν πραγματικά το φαγητό, δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά πιάτα και τοπικά εδέσματα που διαθέτει ο τόπος.

Το Kokos RestoBar στην Αλμυρή προσφέρει ολημερίς γευστικά πιάτα και καφέ, για τους λουόμενους -αφού λειτουργεί και ως beach bar- αλλά και για όσους επιθυμούν ένα απολαυστικό δείπνο ή/και ποτό.

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν «ζωή» και φαγητό, το πολυσύχναστο εστιατόριο «Όστρακο» στον Κόρφο είναι must προορισμός, καθώς διαθέτει ποικιλία πιάτων, κυρίως θαλασσινών και ψαριών.

Εάν, βέβαια, κάποιος επιθυμεί ησυχία, με τον μόνο ήχο στο παρασκήνιο να είναι τα τζιτζίκια, «Το Λιοτρίβι του Παππού» στο Φραγκολίμανο είναι η ιδανική ταβέρνα, αφού προσφέρει φρέσκα ψαρικά - και όχι μόνο, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, κυριολεκτικά «πάνω στο κύμα».

Οι λάτρεις, βέβαια, της βουκολικής ζωής, χρειάζεται να επισκεφτούν την παραδοσιακή ταβέρνα «Ο Πατίκας» στο Αγγελόκαστρο, η οποία προσφέρει την πιο αυθεντική γευστική εμπειρία της ελληνικής κουζίνας σε μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Κάποια από τα πιάτα που ξεχωρίζουν είναι οι γκόγκες (ή γκόγκλιες), παραδοσιακά ζυμαρικά φτιαγμένα στο χέρι, το αρνί κοκκινιστό και οι ψητές μελιτζάνες.

Το «Ράντζο» (The Ranch)

Στην καρδιά της καταπράσινης κοιλάδας του Σοφικού Κορινθίας βρίσκεται το «Ράντζο» (The Ranch), το οποίο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία δράσης, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Από το 2001 λειτουργεί ως παιδική κατασκήνωση για παιδιά 6-16 ετών και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ως θεματικό πάρκο, καλώντας μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τον κόσμο της φύσης, του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας.

Ξύλινα σπιτάκια, αθλητικές εγκαταστάσεις και θεματικά events σμίγουν αρμονικά με το περιβάλλον, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό καθοδηγεί με ασφάλεια και φροντίδα κάθε δραστηριότητα.

Ελαιοτριβείο «Μάρκελλος»

Στο Γαλατάκι Κορινθίας βρίσκεται το ελαιοτριβείο «Μάρκελλος». Με ιστορία που ξεκινά από το 1932 και έχοντας αποσπάσει πάνω από 40 βραβεία μέχρι ώρας, αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, συνδυάζοντας παράδοση και σύγχρονες τεχνικές.

Το ελαιοτριβείο που στέκεται στην είσοδο του χωριού, κατέχει περίπου 5.000 ελαιόδεντρα και, σε μια καλή χρονιά, παράγει περίπου 20 τόνους λάδι, με το 95% της παραγωγής να εξάγεται σε δέκα χώρες του εξωτερικού (9 ευρωπαϊκές και στον Καναδά).

Αξιοποιώντας πλήρως τη νέα τάση του ελαιοτουρισμού, το ελαιοτριβείο «Μάρκελλος» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του να παρακολουθήσουν από κοντά όλη τη διαδικασία παραγωγής, από τη συγκομιδή των ελιών μέχρι την τελική τυποποίηση του προϊόντος, μαθαίνοντας τα μυστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Παράλληλα, προσφέρεται στους επισκέπτες η μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας λαδιού (olive oil tasting) και η δυνατότητα να γνωρίσουν την τοπική γαστρονομική παράδοση μέσα από τα προϊόντα του.

Το ελαιοτριβείο είναι επισκέψιμο από το 2019 και μετρά πάνω από 10.000 επισκέπτες το χρόνο.

Υδροβιότοπος Κοκκώσι: Ένας παράδεισος βιοποικιλότητας στην καρδιά της Κορινθίας

Οι φυσιολάτρεις δεν θα μπορούσαν να μείνουν παραπονεμένοι από την Κορινθία, καθώς υπάρχει πληθώρα φυσικών σημείων προς εξερεύνηση, μερικά από τα οποία «κρατούν» μεγάλη ιστορία. Για παράδειγμα, ο υδροβιότοπος Κοκκώσι αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο με πλούσια βιοποικιλότητα και σημαντική οικολογική αξία. Το Κοκκώσι συνδέεται με τη θάλασσα της Αλμυρής και δημιουργείται από την εκροή των υφάλμυρων υδάτων που πηγάζουν από τον παρακείμενο λόφο.

Το οικοσύστημα φιλοξενεί ποικιλία πουλιών, υδρόβιων ειδών και φυτών, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες παρατήρησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε καλά διαμορφωμένα μονοπάτια, να γνωρίσουν τις οικολογικές λειτουργίες του υγροτόπου και να συμμετάσχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.