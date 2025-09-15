Θετικό κλίμα στη Wall Street μετά το σχόλιο Τραμπ για εμπορικό deal με Κίνα

Άλμα 7% για Tesla.

Με αισιοδοξία κινούνται στην αρχή της νέας εβδομάδας οι δείκτες στη Wall Street, έπειτα από ανάρτηση του Τραμπ ότι οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας πηγαίνουν καλά, ενώ οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια που ξεκινά την Τρίτη.

Στο ταμπλό, βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,09% στις 45.891 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,4% σε νέο ρεκόρ και τις 6.610 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σκαρφαλώνει 0,57% στις 22.270 μονάδες καταρρίπτοντας ακόμη ένα ρεκόρ.

Αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Κίνα συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τους δασμούς και την επικείμενη προθεσμία για την πώληση του Tiktok. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα. Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!».

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν με την απαγόρευση του TikTok εάν η Κίνα δεν αποσύρει τις απαιτήσεις της για μείωση των δασμών και των τεχνολογικών περιορισμών.

Παράλληλα με την διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, η Nvidia βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της Κίνας από την αρμόδια αρχή. Όπως μεταδίδει το CNBC, η Κρατική Υπηρεσία για Ρύθμιση της Αγοράς (SAMR) της Κίνας, ξεκίνησε έρευνα για την Nvidia σχετικά με την εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας κατασκευής εξοπλισμού δικτύων για servers και data centers Mellanox το 2020, ένα deal που τότε είχε εγκριθεί υπό προϋποθέσεις από την Κίνα. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο η Nvidia φέρεται να παραβίασε τους νόμους της χώρας. Η μετοχή της σημειώνει πτώση 1,8%.

Επιπλέον, άλμα 7% καταγράφει η μετοχή της Tesla σημείωσαν άνοδο 7% μετά την αποκάλυψη ότι ο Μασκ πρόκειται να αγοράσει μετοχές αξίας 1 δισ. δολαρίων περίπου, κάτι το οποίο οι επενδυτές θεώρησαν ως ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της προς τη ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ενταθεί.