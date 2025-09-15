Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο κληρονόμος έκπληξη στην αμύθητη περιουσία του - Τι περνάει στην κατοχή του

Πρόκειται για τον Διευθύνωνοντα Σύμβουλο της Immobiliare srl, της εταιρείας που διοικεί την αυτοκρατορία Armani.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν άφησε ποτέ τίποτα στην τύχη! Μπορεί το όνομα του Μικέλε Μορσέλι στη διαθήκη του Ιταλού μεγιστάνα μόδας, να προκαλεί έκπληξη σε πολλούς, ωστόσο ο 42χρονος μάνατζερ μόνο τυχαίος δεν είναι!

Σύμφωνα με το Reader.gr, πρόκειται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Immobiliare srl, της εταιρείας που διοικεί την αυτοκρατορία Armani και η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ιταλού σχεδιαστή, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Στο χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνονται πολυτελείς βίλες στο Σεν Τροπέ, την Παντελερία, την Αντίγκουα, το Μπρόνι και τη Νέα Υόρκη, συνολικής αξίας 289 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ρόλος του Μορσέλι ήταν μακριά από την πασαρέλα. Σύμφωνα με τη Corriere della Serra δεν έχει σχέση με τη μόδα, αλλά βρισκόταν κοντά στον King Giorgio. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ο σχεδιαστής αποφάσισε να του αφήσει, γραπτώς, απίστευτη κληρονομιά. Σε αυτόν αλλά και την κόρη του.

Θα λάβει σε δύο δόσεις ιταλικών κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας σχεδόν 32 εκατομμυρίων ευρώ, 100.000 μετοχές της EssilorLuxottica αξίας άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αρκετών vintage αυτοκινήτων.

Το όνομα του Μορσέλι αναφέρεται επίσης στη διαθήκη του Αρμάνι σε ότι έχει να κάνει με το περίφημο γιοτ του. Ενώ ο συνεργάτης του σχεδιαστή Λίο Ντελ Όρκο, θα το χρησιμοποιεί, το γιοτ για δύο εβδομάδες θα μπορεί επίσης να φιλοξενήσει τον Μικέλε και την οικογένειά του για τι διακοπές τους.

Επιπλέον, ένα από τα δύο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη, που άφησε ο Τζόρτζιο Αρμάνι στον συνεργάτη του, Λίο Ντελ Όρκο, θα διατεθεί στον Μορσέλι για προσωρινή διαμονή. Το ίδιο θα ισχύει και για την κατοικία στο Σεν Τροπέ.

Ποιος είναι ο Μικέλε Μορσέλι;

Ο 42χρονος είναι επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων και λάτρης των σπορ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να τον δει κανείς να παίζει τένις, να πηγαίνει για ψάρεμα και ποδηλασία. Φαίνεται μάλιστα να είναι λάτρης των ιπποδρομιών και του μπάσκετ.

Από τον Αύγουστο που μάς πέρασε είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Blu Basket Bergamo, μιας ομάδας που αγωνίζεται στο ιταλικό πρωτάθλημα της Serie A2. Μοιραζόταν το πάθος για το μπάσκετ με τον Αρμάνι, ο οποίος ως γνωστόν ήταν ο ιδιοκτήτης της Ολίμπια Μιλάνο, η οποία τα τελευταία πολλά χρόνια λέγεται Αρμάνι Μιλάνο.

Κληρονομιά και στην κόρη του Μπιάνκα

Ο μάνατζερ Μικέλε έχει μια κόρη, την Μπιάνκα, την οποία ο Αρμάνι λάτρευε τόσο πολύ που της χορήγησε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η αξία του οποίου θα καταβληθεί όταν θα είναι μεταξύ 25 και 30 ετών.

Στον Μορσέλι αποδίδεται η κατοχή περίπου δεκαπέντε ακινήτων στο Μιλάνο, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμερίσματος στη Via Borgonuovo, όπως αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα.