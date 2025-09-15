CDU/SPD: «Καμία συνεργασία με την AfD» στον β' γύρο των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις επαναληπτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε δήμους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απέκλεισαν τόσο το Χριστιανοδημοκρατικό (CDU) όσο και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Οι επικεφαλής των τοπικών οργανώσεων του CDU και του SPD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι θα αντιταχθούν από κοινού στους υποψηφίους της ακροδεξιάς. «Όπου το CDU βρίσκεται στον β' γύρο αντιμέτωπο με την AfD, είναι για μένα απολύτως σαφές ότι υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του CDU - αναμένω το ίδιο και από την αντίθετη πλευρά», δήλωσε η κρατιδιακή επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Σάρα Φίλιπ.

Στο ίδιο πνεύμα και ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Χέντρικ Βουστ (CDU), ο οποίος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την AfD. «Εάν κάποιος από την AfD αντιμετωπίζει στον επαναληπτικό γύρο της 28ης Σεπτεμβρίου κάποιον από ένα δημοκρατικό κόμμα, τότε οι Χριστιανοδημοκράτες ξέρουν τι να κάνουν - είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει και για τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο κ. Βουστ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ