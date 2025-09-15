ΧΑ: Απώλειες στα «ρηχά» για τον Γενικό Δείκτη

Με μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap και μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Δευτέρας, με χαμηλό τζίρο, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που θα έχει τη «σφραγίδα» της Fed.

Με μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap και μικρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που θα έχει τη «σφραγίδα» της Fed και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τριπλό κλείσιμο παραγώγων και την «ετυμηγορία» της Moody’s για το ελληνικό αξιόχρεο.

Οι καταλύτες για την αγορά έρχονται κυρίως από το εξωτερικό, όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσει τα αμερικανικά επιτόκια. Η μείωση έχει προεξοφληθεί από τους επενδυτές, όμως το ενδιαφέρον στρέφεται και σε όσα θα έχει να πει η Fed για το μέλλον, ειδικά για την επιβράδυνση στην αμερικανική αγορά εργασίας, και στην πιθανότητα να προχωρήσει ενδεχομένως σε μείωση μεγαλύτερη των 25 μονάδων βάσης.

Εντός συνόρων, μια σειρά από εγχώρια αποτελέσματα δίνει αφορμές για πρωτοβουλίες σε μεμονωμένους τίτλους, όπως η Performance που μετά την ανακοίνωση των μεγεθών για το α’ εξάμηνο βρέθηκε στην «κορυφή» των κερδών του Γενικού Δείκτη, με άνοδο 4,30% στα 6,30 ευρώ. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις και από τις διοικήσεις των Noval Property, Aegean, Cenergy, Lamda Development, Viohalco, Profile, Κρι-Κρι και Ελλάκτωρ.

Στα αξιοσημείωτα, μία ακόμα θετική έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο από την Pantelakis Securities, η οποία διατηρεί σύσταση «overweight» και αυξάνει τις τιμές στόχους για τις τέσσερις συστημικές. Για την Alpha Bank θέτει τιμή-στόχο στα 4,25 ευρώ, για την Τρ. Πειραιώς στα 8,40 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 14,60 ευρώ και για τη Eurobank στα 3,85 ευρώ.

Στο μεταξύ, μεγάλο περιθώριο ανόδου υποδηλώνει και η τιμή-στόχος των 66 ευρώ από τη Morgan Stanley για τον τίτλο της Metlen, με τον οίκο να μην αποκλείει περαιτέρω ανοδική πορεία της μετοχής, ακόμη και τα 85 ευρώ, αναδεικνύοντας τον όμιλο σε κορυφαίο growth story της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.057,56 μονάδες με μικρές απώλειες 0,25%, μετά από εναλλαγές προσήμου και διακύμανση σε εύρος 15 περίπου μονάδων.

Σε παρόμοιο μοτίβο και ο τραπεζικός δείκτης, που υποχώρησε 0,63% στις 2.240,70 μονάδες.

Ο τζίρος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, έκλεισε στα 164,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,08 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 51 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 56 που υποχώρησαν και 46 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap -όπου 13 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη και 12 με απώλειες- ξεχώρισε η άνοδος των Optima και Cenergy σε ποσοστό 1,97% και 1,60% αντίστοιχα. Άνω του 1% ενισχύθηκαν επίσης οι μετοχές της Viohalco (+1,33%) στα 6,86 ευρώ και του ΟΠΑΠ (+1,09%) στα 19,55 ευρώ.

Σε θετικό έδαφος ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,70%), ΕΥΔΑΠ (+0,70%), Aktor (+0,50%), ΔΕΗ (+0,28%), Lamda Development (+0,14%) και Jumbo (+0,13%).

Σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις, με απώλειες περί του 1,0%-1,1%, σημείωσαν οι ΕΤΕ (12,25 ευρώ), Τιτάν (36,75 ευρώ), Eurobank (3,25 ευρώ) και Helleniq Energy (8,38 ευρώ).

Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι μετοχές των Alpha Bank (-0,77%), ΟΤΕ (-0,65%), Aegean (-0,42%), Metlen (-0,39%), Coca-Cola HBC (-0,37%), ElvalHalcor (-0,35%), Τρ. Κύπρου (-0,26%) και Τρ. Πειραιώς (-0,08%).