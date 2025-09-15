Στο κλαμπ των κολοσσών με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων η Alphabet

Στο κλειστό κλαμπ των πολυτιμότερων εισηγμένων της παγκόσμιας οικονομίας, με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων μπήκε και επίσημα την Δευτέρα η Alphabet, καθώς η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού συνεχίζει απρόσκοπτα το ράλι που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στο κλειστό κλαμπ των πολυτιμότερων εισηγμένων της παγκόσμιας οικονομίας, με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων (μαζί με τις Amazon, Microsoft και Nvidia) μπήκε και επίσημα την Δευτέρα η Alphabet, καθώς η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού συνεχίζει απρόσκοπτα το ράλι που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, ο τίτλος της μητρικής της Google ενισχύεται άνω του 4% στα 251 δολάρια στις συναλλαγές της Δευτέρας στην Wall Street, πιάνοντας νέα ιστορικά υψηλά καθώς παραμένει στο προσκήνιο η αισιοδοξία για τις προοπτικές της εταιρείας, μετά από την δικαστική απόφαση που απομάκρυνε το ενδεχόμενο διάσπασης της Google, η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο για την κυρίαρχη θέση της στην αγορά διαδικτυακών αναζητήσεων.

Μέχρι στιγμής, η μετοχή της Alphabet καταγράφει κέρδη περίπου 30% από τις αρχές του έτους, ενώ ο Nasdaq -στον οποίο διαπραγματεύεται- έχει κερδίσει περίπου 15% από τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται πως το 2024, η Google είχε κριθεί ένοχη για μονοπωλιακές πρακτικές ιδίως όσον αφορά τη μηχανή αναζήτησής της αφού θεωρήθηκε πως μέσω συμβάσεων την επέβαλε ως προεπιλεγμένο λογισμικό σε διάφορες συσκευές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) είχε προτείνει ένα είδος «διάσπασης» της Google, η οποία περιελάμβανε την πώληση του προγράμματος περιήγησης Chrome, όμως ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Άμιτ Μέχτα αποφάνθηκε κατά των πιο αυστηρών μέτρων.

Όπως σημειώνει το CNBC, το ορόσημο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έρχεται περίπου 20 χρόνια μετά την αρχική δημόσια προσφορά της Google και λίγο περισσότερο από 10 χρόνια μετά τη δημιουργία της Alphabet ως εταιρείας χαρτοφυλακίου, με την Google να είναι η κύρια θυγατρική της.