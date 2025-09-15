Softweb: Στο 1,45 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο 6μηνο

Η Softweb ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο 2025, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο 2025, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ανακοίνωσε η Softweb. Όπως αναφέρει, το πρώτο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από σημαντική ενίσχυση σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, αλλά και από στρατηγικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, οργανωτική δομή και καινοτομία, οι οποίες ενδυναμώνουν περαιτέρω το προφίλ της Softweb ως ηγέτιδας δύναμης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ειδικότερα στον τομέα της Οικοσυμμετρίας.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

• Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1.450.020 ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025. Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.096.674 ευρώ, έναντι 875.348 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 25,28%.

• EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 215.524 ευρώ για τον Όμιλο και σε 205.920 ευρώ για την Εταιρεία, έναντι 190.501 ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 8,09%. Η άνοδος αυτή αντανακλά τις στρατηγικές επενδύσεις της Softweb στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωτικής δομής, με αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας κατά περίπου 41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Στόχος ήταν η ενδυνάμωση κρίσιμων λειτουργιών, όπως οι εμπορικές και επιχειρησιακές δομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και η ανάπτυξη ισχυρών βάσεων για την ενοποιημένη λειτουργία του Ομίλου. Παράλληλα, σημαντικοί πόροι κατευθύνθηκαν στην έρευνα και ανάπτυξη του Softweb Business Suite (SBS), το οποίο εξελίχθηκε περαιτέρω σε επίπεδο CRM και Operational λειτουργικοτήτων

• EBIT

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) για τον Όμιλο ανήλθαν σε 171.143 ευρώ, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε 167.479 ευρώ, έναντι 154.579 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,35%.

• Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη ποσού 162.100 ευρώ, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού 162.040 ευρώ, έναντι κερδών ποσού 148.789 ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 8,91%.

• Ταμειακά Διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 1.018.540 ευρώ την 30.06.2025 (31.12.2024: 1.097.190 ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 812.509 ευρώ, έναντι 1.076.390 ευρώ την 31.12.2024, παρουσιάζοντας μείωση 24,52%. Η μείωση αυτή συνδέεται με τη στρατηγική αξιοποίηση πόρων για την εξαγορά της Digihart ΙΚΕ και της Vitamin Media Α.Ε., καθώς και για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων λύσεων, αλλά και στην επέκταση και βελτιστοποίηση των ήδη υφιστάμενων. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει συνάψει με συστημική τράπεζα ανοικτή πιστωτική γραμμή ύψους 300.000 ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του ευελιξία και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης υποστήριξης επενδυτικών κινήσεων, είτε στην ανάπτυξη προϊόντων είτε σε εξαγορές.

• Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30.06.2025 σε 2.347.882 ευρώ. Σε επίπεδο Εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 2.171.737 ευρώ, έναντι 1.649.873 ευρώ την 31.12.2024, σημειώνοντας αύξηση 31,63%.

• Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει τραπεζικό δανεισμό.

Δήλωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb, κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, δήλωσε: «Η στρατηγική μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η Οικοσυμμετρία θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της αγοράς. Με τις κινήσεις μας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οργανωτική ενοποίηση και στις επενδύσεις σε τεχνολογία, διαμορφώνουμε ένα ομιλικό σχήμα που μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε αυτό το πεδίο. Το όραμά μας είναι να αναδειχθούμε σε φυσικό ηγέτη της αγοράς της Οικοσυμμετρίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τεχνολογία και δημιουργικότητα συνυπάρχουν, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, μέλημά μας είναι να δημιουργούμε αξία για ολόκληρο το οικοσύστημα του Ομίλου, για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τους μετόχους μας».