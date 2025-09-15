Προσλήψεις 121 αναπληρωτών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 121 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 25/ΔEΔΗΜΩΣ/22.08.2025 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 63ΧΡ46ΝΚΠΔ-Ι79), στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τον πίνακα εδώ.