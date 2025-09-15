Δωρεάν, γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές οφειλών με ένα κλικ από doValue Greece & IRIS Payments

Με το IRIS να κερδίζει διαρκώς έδαφος στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, η doValue Greece καινοτομεί, μέσα από το My e-Servicing Portal, την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει όπου δίνει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να εξοφλούν τις οφειλές τους γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Το IRIS Payments είναι μια πρωτοποριακή διατραπεζική υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Ο οφειλέτης έχει τη σιγουρά ότι οι πληρωμές εκτελούνται με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Η χρήση του IRIS Payments, είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία χρέωση, προμήθεια η τραπεζικά έξοδα

Η νέα αυτή υπηρεσία ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα της doValue και αξιοποιεί τις υποδομές του διατραπεζικού συστήματος IRIS Payments, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο Οργανισμό πρώτη στον κλάδο που αξιοποιεί την υπηρεσία αυτή η οποία αναπτύχθηκε με γνώμονα την απλοποίηση της εμπειρίας του δανειολήπτη και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και είναι διαθέσιμη για δανειολήπτες που έχουν ενεργές υποχρεώσεις και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας.

Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS είναι άμεσα διαθέσιμη μέσα από το My e-Servicing Portal, την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η doValue για να προσφέρει στους οφειλέτες εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οφειλή τους όπως ενδεικτικά το υπόλοιπό του δάνειου τους, το ύφος της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το δοσολόγιο και το ισχύον επιτόκιο

O χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα My e-Servicing Portal μέσω του site dovaluegreece.gr. Για την εγγραφή χρειάζεται να έχει διαθέσιμα κινητό τηλέφωνο, email και τους κωδικούς πρόσβασής στο taxisnet.

Σε κάθε επόμενη είσοδο στην πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή. Για την ολοκλήρωση τώρα της πληρωμής μέσω IRIS απαιτείται επιπλέον χρήση των προσωπικών κωδικών e-banking της τράπεζας του, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας με αυτό τον διπλό μηχανισμό ταυτοποίησης.

Η εμπειρία στο My e-Servicing Portal είναι μοναδική καθώς απλά με λίγα μόνο κλικς ο χρήστης εξοφλεί άμεσα τα οφειλόμενα ποσά, χωρίς καμία χρέωση, προμήθειες ή κρυφά κόστη και δίχως καμία καθυστέρηση μιας και η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24/7, λειτουργώντας όλες τις ώρες και ημέρες, ακόμα και αργίες ενώ οι συναλλαγές εκτελούνται με απόλυτη ασφάλεια καθώς το IRIS λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και διατραπεζικής διαφάνειας μέσω της ΔΙΑΣ, που διαθέτει υψηλά standards στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πώς λειτουργεί για τον οφειλέτη

Ο δανειολήπτης επιλέγει μέσω του site dovaluegreece.gr την επιλογή My e-Servicing Portal. Πατώντας την υπηρεσία IRIS Payments, οδηγείται σε ασφαλή σελίδα επιλογής τράπεζας. Επιλέγει την τράπεζά του και μεταφέρεται στο περιβάλλον της τράπεζας. Επιβεβαιώνει την πληρωμή μέσω IRIS, χωρίς να εισάγει αριθμούς IBAN ή άλλες πληροφορίες. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα και ο πελάτης ενημερώνεται για την επιτυχία της πληρωμής.

Ποιες τράπεζες υποστηρίζονται

Η υπηρεσία IRIS Payments υποστηρίζεται από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων:

Εθνική Τράπεζα

Eurobank

Alpha Bank

Τράπεζα Πειραιώς

Credia Bank

Viva Wallet

(ο κατάλογος διευρύνεται συνεχώς)

Η ενσωμάτωση της δυνατότητας πληρωμής μέσω IRIS δεν είναι μεμονωμένο βήμα αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής με στόχο να προσφέρεται στον οφειλέτη μια εμπειρία εξυπηρέτησης που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ευκολία και ταχύτητα. Η νέα υπηρεσία ανοίγει τον δρόμο για έναν πιο σύγχρονο, φιλικό και λειτουργικό τρόπο διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων πάντα με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.