ΔΑΑ: Οι εκτιμήσεις για την συνέχεια, τα ορόσημα της επέκτασης και οι προκλήσεις

Θετικές οι εκτιμήσεις για την συνέχεια της χρονιάς - Οι αγορές τροφοδότες της κίνησης - Το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης και οι προκλήσεις

Τις υψηλές πτήσεις που καταγράφονται όλο το προηγούμενο διάστημα αναμένεται να συνεχίσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), γεγονός που αποτιμάται μεν θετικά αυξάνει όμως παράλληλα τις επιχειρησιακές και στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΑΑ συνεχίζει σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, με στόχο το 50% του συνόλου των κεφαλαιουχικών επενδύσεων να έχουν πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2028 και το υπόλοιπο ποσό, έως το τέλος του 2032.

Ανοδική πορεία της επιβατικής κίνηση παρά τις προκλήσεις

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του ΔΑΑ, η εταιρεία εξακολουθεί να ποντάρει σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης της επιβατικής κίνησης για το τρέχον έτος, καθώς οι κυριότεροι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένουν ισχυροί.

Να θυμίσουμε ότι ήδη το πρώτο εξάμηνο έτους, η επιβατική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά 7,6%, με τον ΔΑΑ να υποδέχεται 15,1 εκατ. επισκέπτες. Καταλύτης ήταν η διεθνής κίνηση η οποία αυξήθηκε κατά 9,8% έναντι της εγχώριας που σημείωσε άνοδο κατά 2,2%.

Η άνοδος μάλιστα συνεχίστηκε παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, οι οποίες είχαν αντίκτυπο τόσο στα επίπεδα της κίνησης όσο και στην αντίστοιχη εμπορική δραστηριότητα. Εκείνη την περίοδο άλλωστε, σύμφωνα με το ΔΑΑ πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός μη προγραμματισμένων πτήσεων επαναπατρισμού από και προς το Αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σε επίπεδο αγορών όλες οι περιφερειακές αγορές σημείωσαν άνοδο. Βασικός τροφοδότης της κίνησης ωστόσο αποδείχτηκε η Αμερική (+14,6%, η Ανατολική Ευρώπη (+13,6%) και έπειτα η Δυτική Ευρώπη (+6,9%). Σημειωτέον ότι και οι τρεις αυτές αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 86% της συνολικής διεθνούς κίνησης, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024. Αξιοσημείωτη ήταν ωστόσο η αύξηση από τις αγορές της Μέσης Ανατολής (+22,4%), της Αφρικής (+20,4%) και της υπόλοιπης Ασίας (+18,9%), με ποσοστά που πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της ισχυρής επίδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων που την ακολούθησε, τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 5% σε 308,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025. Σε αυτό συνέβαλε και η αναπροσαρμογή των τελών αεροδρομίου στην οποία προχώρησε η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program). Η αναπροσαρμογή περιλάμβανε την προσωρινή μείωση του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Fee - PTF) κατά 30%, για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2025 - 30 Απριλίου 2026, με σκοπό την ενίσχυση της επιβατικής κίνησης κατά την περίοδο χαμηλής ζήτησης, διατηρώντας αμετάβλητες όλες τις λοιπές χρεώσεις για το 2025. Παράλληλα προωθήθηκε και η εισαγωγή του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω παροχής έκπτωσης στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών (PTF) ανά αναχωρούντα επιβάτη, η οποία θα κυμαίνεται από €0,80 έως €1,50, ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους. Στόχος σε αυτή την περίπτωση ήταν να ενθαρρυνθεί η επίτευξη υψηλού συντελεστή πληρότητας και η χρήση αποδοτικότερων ως προς την κατανάλωση καυσίμου αεροσκαφών, συμβάλλοντας έτσι, στο μέτρο του εφικτού, στη μείωση των εκπομπών του Πεδίου.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 59,2%, σύμφωνα με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ. Όσο για τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 92,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,1% σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους

Για το 2025, η ετήσια κερδοφορία από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα ευθυγραμμιστεί με το 15% Απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, που ενισχύεται με την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος αύξησης κεφαλαίου μέσω της Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program).

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η πρόβλεψη της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με την απόδοση ανά επιβάτη να εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή συνολικά για το 2025.

Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, τα έσοδα ανά επιβάτη θα αντιμετωπίσουν πίεση, εξαιτίας των περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους, κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς τα νέα εμπορικά τμήματα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου θα τίθενται σε λειτουργία.

Τέλος, τα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων για το 2025 αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, αυτή η επίπτωση θα μετριαστεί εν μέρει μέσω στοχευμένων δράσεων, όπως η επέκταση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Οι προκλήσεις για την συνέχεια

Πέρα από την παροδική επίδραση των έργων αναβάθμισης και δεδομένου ότι η ανοδική τάση της επιβατικής κίνησης θα συνεχιστεί, πίεση στις λειτουργίες του αεροδρομίου αναμένεται να ασκήσουν και άλλες επιχειρησιακές και στρατηγικές προκλήσεις, πριν την παράδοση της πρόσθετης δυναμικότητας.

Αυτές σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για τον οποίο δρομολογείται αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση της σχετικής υποδομής από το Ελληνικό Δημόσιο, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται το 2028.

Πρόκληση καθιστούν και οι ελλείψεις προσωπικού στις ομάδες επίγειας εξυπηρέτησης, αεροπορικής ασφάλειας, πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης και κατασκευής. Όπως επισημαίνεται μάλιστα, καθώς το έργο επέκτασης του αεροδρομίου και οι πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού προχωρούν, η προσέλκυση και η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια. «Παρότι έχουμε αντιμετωπίσει λιγότερα προβλήματα στελέχωσης σε σύγκριση με πολλά άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, η προσέλκυση, η εύρεση και η πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού -ιδίως σε βασικούς τομείς όπως το πρόγραμμα επέκτασης, τα πληροφοριακά συστήματα και η κυβερνοασφάλεια- ενδέχεται να καταστεί ολοένα και πιο δύσκολη τα επόμενα χρόνια» όπως επισημαίνεται στην εξαμηνιάια Χρηματοοικονομική Έκθεση του ΔΑ.

Τα επόμενα βήματα της επέκτασης

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι τα έργα της επέκτασης του Αεροδρομίου, τα οποία αποφασίστηκε το προηγούμενο διάστημα να επιταχυνθούν, προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο της επέκτασης περιλαμβάνει αύξηση της συνολικής επιφάνειας του αεροσταθμού κατά περίπου 150.000 τ.μ. (+68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους), και θα προσφέρει αναβαθμίσεις, όπως για παράδειγμα νέες και βελτιωμένες εγκαταστάσεις διακίνησης επιβατών, πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών, αύξηση της εμπορικής επιφάνειας άνω του 100%, διεύρυνση χώρων διαχείρισης αποσκευών, λειτουργικοί χώροι υποστήριξης και συναφή συστήματα τεχνολογίας αιχμής.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανοδική πορεία της ζήτησης και της επιβατικής κίνησης η διοίκηση του ΔΑΑ, αποφάσισε να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης, ενοποιώντας τις δύο φάσεις του έργου έως το 2032, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας του αεροδρομίου στα 40 εκατ. επιβάτες ετησίως μέχρι τότε.

Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο ΔΑΑ ανέθεσε, μέσω διεθνούς διαγωνισμού την κατασκευή ενός νέου Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων και ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο Βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου στην κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-Redex. Ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων θα έχει δυναμικότητα 3.365 θέσεων και θα κατασκευαστεί στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης P1. Επιπλέον, ο νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών στο Βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου, θα παρέχει 32 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, καθώς και ένα Σταθμό Εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης. Οι σχετικές εργασίες που αφορούν και στα δύο αυτά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το Β΄ τρίμηνο του 2027.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η εταιρεία στην εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεσή της, το γραφείο μελετών που έχει αναλάβει την επέκταση του κτιρίου του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, καθώς και τα έργα του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ολοκληρώνει τη φάση της γενικής μελέτης.

Παράλληλα, η Εταιρεία έχει προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τα έργα επέκτασης του Κύριου και του Δορυφορικού Αεροσταθμού, υιοθετώντας την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement)», η οποία διασφαλίζει την έγκαιρη συμβολή εργολάβων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετα έργα υποδομής– παράμετρος κρίσιμης σημασίας για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού μέσω του οποίου θα οριστεί προτιμητέος ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση του πιο κρίσιμου τμήματος του προγράμματος επέκτασης του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, τοποθετείται στις αρχές του 2026.