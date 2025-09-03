ΕΟΤ: Αφιερώματα σε Φολέγανδρο και Κεφαλονιά στον γαλλικό Τύπο

Τα δύο αφιερώματα ήταν αποτέλεσμα ταξιδίων εξοικείωσης (press trip), που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας.

Με ένα 9σέλιδο αφιέρωμα στη Φολέγανδρο, κυκλοφόρησε το ταξιδιωτικό περιοδικό της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, «Figaro Magazine», υπό τον τίτλο «Ο μαγεμένος βράχος των Κυκλάδων». Ομοίως, η γαλλική Le Parizien κυκλοφόρησε με 4σέλιδο αφιέρωμα στην Κεφαλονιά στο ένθετο της έκδοσης του Σαββατοκύριακου «Le Parisien Weekend».

: 19-27 Μαΐου 2025, με τη συνδρομή του Δήμου Φολεγάνδρου και της αντιδημάρχου Τουρισμού Τίλλας Μπαλή και 23-27 Ιουνίου 2025, με την συνδρομή του Δήμου Αργοστολίου και της Μαρίνας Βεργωτή, υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων της Τουριστικής Επιτροπής Κεφαλονιάς.

Το αφιέρωμα στη Φολέγανδρο φιλοξενήθηκε αρχές Αυγούστου στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση του δημοφιλούς γαλλικού περιοδικού Le Figaro Magazine με την ταξιδιωτική συντάκτρια Sarah Chevalley και το φωτογράφο του περιοδικού Stanislas Fautré να απαθανατίζουν, σε κείμενο και φωτογραφίες, «την απόκρημνη ομορφιά του νησιού η οποία αιχμαλωτίζει τον ταξιδιώτη που αναζητεί το φως και την γαλήνη».

Στόχος του ταξιδιού εξοικείωσης στη Φολέγανδρο ήταν η προβολή του νησιού στο γαλλικό κοινό ως τόπου εναλλακτικών διακοπών και ήπιων δραστηριοτήτων «εκτός πεπατημένης» αλλά και τουρισμού πολυτελείας και βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στην αυθεντικότητα και τον χαρακτήρα του κυκλαδίτικου νησιού μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Το αφιέρωμα στην περιοχή καλύπτει, ομοίως, την ιστορία του νησιού, την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία, τις δραστηριότητες στη φύση (περιπατητικές διαδρομές, καταδύσεις), προτάσεις ημερησίων κρουαζιέρων σε μη προσβάσιμες, οδικώς, παραλίες αλλά και της μοναδικής αρχιτεκτονικής του.

Την Κεφαλονιά επισκέφτηκε η ταξιδιωτική συντάκτρια Dominique Savidan με στόχο την προβολή στο γαλλικό κοινό του «απαλλαγμένου από τον μαζικό τουρισμό, μεγαλύτερου νησιού στο Ιόνιο πέλαγος, που προσφέρει παραλίες που κόβουν την ανάσα, ένα εθνικό πάρκο στα βουνά και φιλικές ταβέρνες». Το αφιέρωμα λειτουργεί ως ταξιδιωτικός οδηγός, καλύπτοντας την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, τη σύγχρονη τέχνη, την ευεξία, τη γαστρονομία, συμβουλές για τις καλύτερες παραλίες του νησιού, τα εστιατόρια και την τέχνη του ευζήν (art de vivre).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ