Πώς είναι οι Έλληνες σαν ταξιδιώτες

Πως εξασφαλίζουν τις δαπάνες διακοπών και πως επιλέγουν τον προορισμό τους.

Carpe diem «λένε» οι Έλληνες την περίοδο των διακοπών τους, με τις συνήθειές τους να υποδηλώνουν προσήλωση σε μια πιο ανάλαφρη από το καθημερινό, φιλοσοφία, απομακρυσμένη από την διαδικτυακή φιγούρα αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό ανεξαρτητοποιημένη από το κόστος. Το παραπάνω προκύπτει από νέα έρευνα που πραγματοποίησε η Revolut, η παγκόσμιας fintech με 60 εκατομμύρια πελάτες, σε δείγμα 1000 Ελλήνων, εν μέσω θερινής σεζόν, ώστε να ανακαλύψει τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής, σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες ταξιδιώτες δίνει προτεραιότητα στην προσιτή διαμονή και μετακίνηση. Ωστόσο η επιθυμία να «ζήσει τη στιγμή» οδηγεί συχνά σε αυξημένα έξοδα, παρά την όποια αρχική επιλογή.

Λίγοι αυτοί που αποταμιεύουν για τις διακοπές

Μεγάλο είναι και το ποσοστό αυτών που δεν φροντίζουν εκ των προτέρων να διασφαλίσουν τα έξοδα διακοπών. Για την ακρίβεια μόλις το 41% των Ελλήνων διαθέτει ειδικό ταμείο για τις διακοπές με το 37% να μην αποταμιεύει εκ των προτέρων, επιλέγοντας να εξασφαλίσει τα χρήματα μόνο όταν τα χρειαστεί. Πιο συνεπείς στην αποταμίευση δε εμφανίζεται η νέα γενιά, συγκεκριμένα οι ηλικίες μεταξύ 25-34, όπου το 50% και πλέον βάζουν χρήματα στην άκρη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να διασφαλίσουν τα ταξίδια τους.

Ζουν την στιγμή

Συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίζονται όσον αφορά στην υπέρβαση του προϋπολογισμού τους. Ένα αξιοσημείωτο 38% δηλώνει ότι «ποτέ δεν θα ξόδευε παραπάνω μόνο για τις διακοπές», ενώ το 30% αναφέρει πως σχεδόν το έκανε στο παρελθόν, αλλά κατάφερε να το αποφύγει.

Ακόμη και στις περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού βέβαια, ο βασικός λόγος που επικαλείται σχεδόν το ένα τρίτο των Ελλήνων ταξιδιωτών (27%) είναι η επιθυμία να «ζήσουν τη στιγμή». Το συναίσθημα αυτό βρίσκει ισχυρή απήχηση στις νεότερες γενιές, με σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων της Gen Z να το αναφέρουν ως τον κύριο λόγο υπέρβασης του προϋπολογισμού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση πως τα social media ενισχύουν τις δαπάνες, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, η ανάγκη για «επίδειξη» είναι ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας. Μόλις το 3% των ερωτηθέντων αναφέρει τη διαδικτυακή επίδειξη ως τον βασικό λόγο υπέρβασης του προϋπολογισμού.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της πίεσης από συνομήλικους. Παρά τις αυξημένες πιθανότητες για απρόσμενα έξοδα κατά τη διάρκεια των διακοπών, μόλις το 4% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι ξόδεψε παραπάνω επειδή ένιωθε την ανάγκη να συμβαδίσει με τις διακοπές των άλλων.

Κόστος και τοποθεσία καθορίζουν τις επιλογές

Όσο για την επιλογή του προορισμού, ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τους μισούς σχεδόν ερωτηθέντες είναι το κόστος, με την προσιτή διαμονή και μεταφορά να αποτελούν την κύρια προτεραιότητα.

Η γνώμη της οικογένειας και των φίλων παραμένει επίσης σημαντική σε ποσοστό 36%. Πέρα από το «στόμα σε στόμα», οι Έλληνες συνεχίζουν να βασίζονται στο διαδίκτυο. Τα ταξιδιωτικά blogs (25%) και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί (20%) αποτελούν τις δημοφιλέστερες πηγές για τη λήψη της απόφασης. Μέχρι στιγμής δε δεν φαίνεται να εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη, με μόλις το 8% των Ελλήνων χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να σχεδιάσει τα ταξίδια του.

«Οι διακοπές του καλοκαιριού αποτελούν ένα είδος πολυτέλειας, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται εις βάρος της μακροπρόθεσμης οικονομικής ευημερίας. Η επιθυμία να «ζούμε τη στιγμή» είναι έντονη και απόλυτα κατανοητή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πολυπόθητης ανάπαυλας, όμως είναι εύκολο να χάσουμε την προοπτική της μελλοντικής οικονομικής σταθερότητας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των διακοπών μας και να αποφύγουμε τυχόν οικονομικά προβλήματα μετά το ταξίδι. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η σταδιακή αποταμίευση κατά τη διάρκεια του χρόνου, μια πρακτική που υιοθετούν ήδη πολλοί Έλληνες πελάτες της Revolut, καθώς και η χρήση οικονομικών εργαλείων, όπως η εφαρμογή μας που προσφέρουν δυνατότητα παρακολούθησης των δαπανών σε πραγματικό χρόνο», ανέφερε ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης για τη Νότια Ευρώπη.

Να θυμίσουμε ότι η αδειοδοτημένη ευρωπαϊκή τράπεζα που διατηρεί την δημοφιλή στους Έλληνες εφαρμογή, λάνσαρε πρόσφατα την λειτουργία Travel Mode, η οποία δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε βασικά εργαλεία κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η eSIM, η παρακολούθηση συναλλαγματικών ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο και ο εντοπισμός ΑΤΜ. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, οι χρήστες λαμβάνουν μια σύνοψη των δαπανών τους, αναλυτικά στοιχεία, καθώς και έναν χάρτη του ταξιδιού τους, τον οποίο μπορούν να μοιραστούν online.