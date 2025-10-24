Ψηφιακός ΚΟΚ με κάμερες και σύγχρονη τεχνολογία - Έρχεται εθνικό πληροφοριακό σύστημα στους δρόμους

Τι προβλέπει για το νομοσχέδιο Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» που τέθηκε προχτές σε διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δημιουργία ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την επιτάχυνση της διαδικασίας εντοπισμού των παραβάσεων του ΚΟΚ.

Ψηφιακός γίνεται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με πληροφοριακό σύστημα για τις κάμερες στους δρόμους, συστήματα ΑΙ, αισθητήρες, άμεση ειδοποίηση στον πολίτη μέσω gov.gr και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, oι οποίες περιλαμβάνονται σε σχετικό νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» που τέθηκε προχτές σε διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος με στόχο την επιτάχυνση του εντοπισμού και της επιβολής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), αξιοποιώντας κάμερες που θα τοποθετηθούν σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Το πληροφοριακό σύστημα, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, απαραίτητες διεπαφές και διαλειτουργικότητες, επιταχύνει τη διαδικασία από τον εντοπισμό της τροχονομικής παράβασης, της ειδοποίησης του παραβάτη, έως και την τελική πληρωμή του προστίμου και την καταγραφή της τυχόν επιπλέον διοικητικής ποινής, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους απόκρισης της διοίκησης, παράλληλα προβλέπονται ρυθμίσεις για την εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών (δίκτυο καμερών) με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τη ψηφιοποίηση των καθημερινών συναλλαγών του πολίτη και προσαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Τι προβλέπεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με το κείμενο του σχεδίου νόμου, το οποίο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τον τρόπο ελέγχου και διαχείρισης των τροχαίων παραβάσεων, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Η δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος (ΕΗΣ) για την ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των βεβαιωμένων παραβάσεων, των προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων που προκύπτουν από τις Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) σε όλη τη χώρα.

Η ανάπτυξη δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ, οι οποίες θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση εικόνας και τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων.

Η ίδρυση Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας, υπεύθυνης για τη λειτουργία του δικτύου καμερών και τη διαχείριση των εσόδων από τα πρόστιμα.

Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα υπάγεται διοικητικά στην παραπάνω υπηρεσία.

Η απλούστευση των διαδικασιών για τους πολίτες, με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας: επίδοση της Π.Β.Π. μέσω της θυρίδας του πολίτη στο gov.gr, ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων και δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει, το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ) θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι διαλειτουργικό με οπτικούς αισθητήρες (κάμερες) που ελέγχουν και αποτρέπουν τροχαίες παραβάσεις, ενώ θα επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται. Οι διαδικασίες ελέγχου, έκδοσης και διαχείρισης των Π.Β.Π. θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με τα δεδομένα να αποστέλλονται ανωνυμοποιημένα στο σύστημα και να περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και γεωγραφικά ή χρονικά μεταδεδομένα.

Το ΕΗΣ θα συνδέεται με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών ή φορητών καμερών σε προεπιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου και σε χώρους δημόσιας κυκλοφορίας, αποκλειστικά για την ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων. Οι κάμερες θα διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες AI για την αυτόματη ανάλυση εικόνων και τον εντοπισμό παραβάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό θα ελέγχεται τελικά από χειριστή για επιβεβαίωση εγκυρότητας.

Η καταγραφή παράβασης θεωρείται ως «επ’ αυτοφώρω» καταληφθείσα. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξής κατηγορίες παραβάσεων:

Yπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας του άρθρου 24 του Κ.Ο.Κ Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ. Παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος του άρθρου 38 του Κ.Ο.Κ. Χρήση κινητού εν κινήσει της παρ. 2 του άρθρου 17 και της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ. Μη χρήση ζώνης και μη χρήση προστατευτικού κράνους των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Κ.Ο.Κ Παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο των άρθρων 8 και 55 του Κ.Ο.Κ. Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ., η) παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, η πράξη βεβαίωσης παράδοσης εκδίδεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε.Η.Σ. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, μέσω της εφαρμογής του Ε.Η.Σ. και του Υποσυστήματος διαχείρισης παραβάσεων και προστίμων, εγκρίνει την καταγραφείσα παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτόφωρης διαπίστωσης της παράβασης, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο μεταφορτώνει τα στοιχεία της παράβασης στο Ε.Η.Σ. και το σχετικό υποσύστημα. Τέλος, παρέχεται στους πολίτες δικαίωμα ένστασης κατά της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης εντός τριών ημερών από την κοινοποίησή της.