Quest: Στόχος τα 100 εκατ. κέρδη και απόβαση στο εξωτερικό με όχημα τις λευκές συσκευές

Τι ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας για την πορεία του β' εξαμήνου της χρονιάς. Τα σχέδια για τον κλάδο των λευκών συσκευών και ο στόχος για τα EBITDA.

Τον πήχη των 100 εκατ. στα EBITDA αναμένει να ξεπεράσει φέτος ο όμιλος της Quest, συνεχίζοντας παράλληλα το επενδυτικό του πλάνο αλλά και δρομολογώντας επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των λευκών του συσκευών στο εξωτερικό, με αρχικό όχημα τα κλιματιστικά. Όπως ανέφεραν κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές τα στελέχη του Ομίλου, με την αφορμή της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς είναι πιο αισιόδοξες.

Εμπορική δραστηριότητα και πληροφορική τα δύο δυνατά χαρτιά του ομίλου

Η εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου αναμένεται να παρουσιάσει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, τόσο από άποψη πωλήσεων όσο και από άποψη κερδών. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση του πρώτου εξαμήνου στις εταιρείες Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, Clima Quest, ΓΕΔ, Focus, Επαφος και Μπενρουμπή σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις κατά 12,4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στις προαναφερθείσες επιδόσεις συνεισέφερε και η Μπενρουμπή η οποία ενσωματώθηκε από 1η Φεβρουαρίου στον Όμιλο καθώς στις 31.01.2025 υπεγράφη η σύμβαση αγοράς και μεταβίβασης του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της στον Όμιλο της Quest, έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται σε περίπου 26 εκατ. ευρώ. H συμφωνία ωστόσο προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης από την Quest Συμμετοχών Α.Ε. και του υπολειπόμενου 30% το 2027.

Αντίστοιχα υψηλή αναμένεται να είναι και η ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών πληροφορικής μέσω των εταιρειών Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi. Άλλωστε και το πρώτο εξάμηνο το εν λόγω πεδίο δραστηριότητας παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% στις πωλήσεις και κατά 18,9% στα κέρδη προ φόρων. Παρότι μάλιστα τα κουπόνια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αναμένεται να συνεχιστούν, όπως εκτίμησαν τα στελέχη του Ομίλου, η ζήτηση θα παραμείνει υψηλή χάρη στην πληθώρα των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Ενισχυτικά σε αυτό θα λειτουργήσει και το γεγονός ότι η πορεία της εν λόγω δραστηριότητας δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά όρια της Ελλάδος καθώς το 50% των εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες εκτός ελληνικών συνόρων.

Σταθερή η ACS, περιορισμένες προοπτικές στην ενέργεια

Βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσω της ACS Courier οι οποίες τον πρώτο εξάμηνο εμφάνισαν μια στασιμότητα από άποψη πωλήσεων με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνουν ωστόσο κατά 5,3%. Σε αυτό θα συμβάλλει η βελτίωση της παραγωγικότητας της εταιρείας η οποία θα επιτευχθεί μέσω και της επένδυσης σε smart lockers, που προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Ήδη σήμερα η ACS διαθέτει 1.100 θυρίδες με το σχέδιο να προβλέπει να δαπανηθεί σε αυτό τον τομέα το 35% του τρέχοντος επενδυτικού της πλάνου. Στις βελτιωμένες επιδόσεις του δεύτερου εξαμήνου βέβαια θα συμβάλλει και η εμπορική δραστηριότητα στην αγορά που αναμένεται ενισχυμένη λόγω παραδοσιακών γεγονότων όπως η Black Friday και η εορταστική περίοδος των χριστουγέννων.

Τις λιγότερες προοπτικές φαίνεται να έχει προς ώρας ο κλάδος της ενέργειας, όπου ήδη αυτό το τρίμηνο εμφάνισε αρνητικό πρόσημο. Για την ακρίβεια η Clima Quest που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, εμφάνισε μειωμένα κατά 8,5% έσοδα λόγω αρνητικών καιρικών συνθηκών και περικοπών στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Εξαιτίας αυτού, τα κέρδη προ φόρων κυμάνθηκαν στα περυσινά επίπεδα, βοηθούμενα από τη μείωση του κόστους δανεισμού.

Η επέκταση των λευκών στο εξωτερικό

Με αυτά τα δεδομένα τα στελέχη της διοίκησης αναμένουν, όπως ανέφεραν χθες, τα EBITDA το τρέχον έτος θα σπάσουν το ορόσημο των 100 εκατ. με την ρευστότητα να παραμένει στέρεη.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει το επενδυτικό του πλάνο, με την επέκταση των lockers της ACS το οποίο θα μπορούσε και να φτάσει και τα 55 εκατ. Ωστόσο προς ώρας η εταιρεία δεν εξετάζει νέες εξαγορές, καθώς υλοποιεί την ενοποίηση της Μπενρουμπή ήδη όμως σχεδιάζει επέκταση των εμπορικών της δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Ο λόγος αυτή την φορά για τις λευκές συσκευές και κυρίως τα κλιματιστικά, τα οποία μέσω συνεργασιών θα ξεκινήσει να πουλά σε κάποιες χώρες των Βαλκανίων αλλά και της κεντρικής Ευρώπης.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν η εταιρεία έχει δηλώσει ότι προσβλέπει να ενισχύσει την γκάμα των λευκών συσκευών του brand Xiaomi έχοντας ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι να λανσάρει στην ελληνική αγορά τα κινεζικά κλιματιστικά. Μέσω της Xiaomi δε, η Quest έχει επιτυχώς επεκταθεί στην αγορά της Ρουμανίας, πουλώντας όμως κινητά και περιφερειακά του εν λόγω brand. Η επέκταση ιδίως του κλιματισμού σε χώρες με πιο ψυχρά κλίματα είναι ένα μεγάλο στοίχημα που λόγω κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να κερδηθεί.