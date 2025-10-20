SBC Greece: Οι αλλαγές στο ΝΟΚ, οι παγκόσμιες τάσεις στη δόμηση και η ελληνική πραγματικότητα

Με συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων του χώρου της Αειφορίας καθώς και εκπροσώπων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος / Sustainable Building Council Greece (SBC Greece).

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδος (SBC Greece) είναι ο μεγαλύτερος φορέας αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα και εκπροσωπεί στη χώρα μας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πράσινων Κτιρίων (World Green Building Council) ο οποίος επηρεάζει και καθοδηγεί τις προδιαγραφές και τη νομοθεσία αειφορίας παγκοσμίως.

Το ετήσιο συνέδριο του SBC Greece που ήταν και φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη διοργάνωση στην Ελλάδα σε θέματα αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, με ομιλητές και συνέδρους που συναντώνται για μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής γνώσης, δικτύωσης, δημοσιότητας, προβολής και κυρίως διαμόρφωσης στρατηγικής.

Το θέμα του φετινού συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, ήταν «Από το όραμα στην Πράξη» (From Vision to Impact) και συμμετείχαν τα Μέλη του SBC Greece, Εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής και Πολιτικής Κοινότητας, των μεγαλύτερων Εταιρειών διεθνούς βεληνεκούς, εκπρόσωποι θεσμών της Αειφορίας και η CEO του Διεθνούς φορέα World Green Building Council (World GBC), Cristina Gamboa.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, το Ετήσιο Συνέδριο SBC Greece τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτριος Αναγνώπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, οι οποίοι επιβράβευσαν το SBC Greece για την αποστολή του και τις δράσεις του, παρουσιάζοντας το πλάνο της Κυβέρνησης, και τους στόχους για να συμβάλλει στην Περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Χρήστος Δερμετζόπουλος, Υφυπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΝΟΚ και Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης επικεντρώθηκε στην απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την επίτευξη σταθερότητας μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ανακοίνωσε ότι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός θα έχει μόλις 20 άρθρα, αντί της σημερινής πολυπλοκότητας, και θα απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία. Τόνισε ότι η σταθερότητα θα έρθει μόνο με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία αναμένονται έως το 2027 και χρηματοδοτούνται με 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Από αριστερά: Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece, E. Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, M. Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Δ. Μαναγούδης Αντιπρόεδρος SBC Greece.

Ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, τόνισε ότι η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ, με έντονα καιρικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές και υπογράμμισε ότι η αλλαγή που κάνουμε σήμερα θα επηρεάσει την επόμενη γενιά, επομένως το χρωστάμε στα παιδιά μας. Ανέφερε ότι ο μεγάλος εχθρός είναι η ταφή των αποβλήτων και ότι ο στόχος είναι να μειωθεί στο 10%. Ανέφερε επίσης ότι από 3 μονάδες επεξεργασίας το 2019 έχουμε φτάσει σε 13 σήμερα, με 26 ακόμα σε κατασκευή.

Η πρόεδρος του World Green Building Council Christina Gamboa

Στο φετινό συνέδριο έδωσε το παρών η CEO του Διεθνούς φορέα World GBC, Christina Gamboa. Η κυρία Gamboa τόνισε ότι βρισκόμαστε στην «εποχή της εφαρμογής» για τη βιώσιμη δόμηση και όχι πλέον στη θεωρητική συζήτηση, ενώ επισήμανε ότι τα κτίρια ευθύνονται για το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών και μπορούν να αποτελέσουν το πιο ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του 1,5°C. Όπως είπε, το WorldGBC έχει επεκταθεί σε 88 εθνικά συμβούλια, καλύπτοντας χώρες που ευθύνονται για το 72% των εκπομπών του δομημένου περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε στη σημασία των βιώσιμων κτιρίων για την προστασία από την κλιματική κρίση, τη μείωση λογαριασμών ενέργειας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece, C. Gamboa, CEO World Green Building Council

Επίσης, εξήρε την ευρωπαϊκή εμπειρία και τη συμβολή του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων (SBC Greece) στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, με παράδειγμα την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

Α. Αθανασούλας, Πρόεδρος SBC Greece

Ο Πρόεδρος του SBC Greece, Αλέξανδρος Αθανασούλας, με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου δήλωσε: «Το Ετήσιο Συνέδριο του SBC Greece δεν είναι απλώς μια ετήσια διοργάνωση, αλλά μια στιγμή συλλογικής αφύπνισης και δράσης. Από το όραμα περνάμε στην πράξη, μετατρέποντας τη γνώση σε ουσιαστικό αποτύπωμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε την αειφορία να αγγίζει πλέον την καρδιά της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα διαθέτει δυνάμεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τη μετάβαση προς ένα δομημένο περιβάλλον ανθεκτικό, καινοτόμο και ανθρώπινο. Το SBC Greece θα συνεχίσει να ενώνει, να εμπνέει και να οδηγεί τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στο πεδίο της πραγματικής αλλαγής».