H Lidl Ελλάς διακρίθηκε με 23 βραβεία στα Supermarket Awards 2025

Η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους νικητές των Supermarket Awards 2025, αποσπώντας συνολικά 23 βραβεία – 6 Gold, 8 Silver και 8 Bronze, καθώς και την ειδική διάκριση "Top Rated Project".

Η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους νικητές των Supermarket Awards 2025, αποσπώντας συνολικά 23 βραβεία – 6 Gold, 8 Silver και 8 Bronze, καθώς και την ειδική διάκριση "Top Rated Project". Η πολυδιάστατη αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ξεχωριστή διάκριση "Top Rated Project" απονεμήθηκε στη Lidl Ελλάς για την κατηγορία "Big Data & Marketing Analytics", για την υλοποίηση ενός πρωτοποριακού Media Mix Modeling (MMM) το 2024. Με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων, προηγμένα analytics και αυτοματοποιημένα dashboards, η εταιρεία βελτιστοποίησε τις επενδύσεις στα μέσα και ενίσχυσε τη στρατηγική marketing, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

«Η φετινή μας διάκριση με 23 συνολικά βραβεία και η αναγνώρισή μας με το Top Rated Project, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της στρατηγικής μας να επενδύουμε με συνέπεια στην καινοτομία, στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία. Είμαστε περήφανοι που με πάθος και αφοσίωση συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας και να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Αναλυτικά οι πολλαπλές Gold διακρίσεις της Lidl Ελλάς:

1. Self-Checkout – Ταμεία αυτοεξυπηρέτησης: Η υιοθέτηση των ταμείων αυτοεξυπηρέτησης στα καταστήματα της Lidl Ελλάς αναγνωρίστηκε στην κατηγορία «Πρότυπο Κατάστημα». Η συγκεκριμένη καινοτομία προσφέρει στους πελάτες ταχύτητα, ευκολία και ευελιξία, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία αγορών τους.

2. Συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς φρούτων και λαχανικών: Η Lidl Ελλάς ξεχωρίζει για το ισχυρό δίκτυο συνεργασιών της με Έλληνες παραγωγούς φρούτων και λαχανικών, το οποίο αναδείχθηκε στην κατηγορία «Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς». Μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργούνται σταθερά, η εταιρεία στηρίζει τοπικούς παραγωγούς σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας τη βιώσιμη γεωργία, προωθώντας τις εξαγωγές και συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

3. Bake Off: To Bake Off της εταιρείας, ένα project υψηλών προδιαγραφών, τιμήθηκε στην κατηγορία «Πρότυπο Κατάστημα», επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει η Lidl Ελλάς καθημερινά στους καταναλωτές της.

4. Pioneering Marketing Intelligence: Το πρωτοποριακό Media Mix Modeling της Lidl Ελλάς διακρίθηκε στην κατηγορία «Big Data & Marketing Analytics», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να καινοτομεί και να θέτει νέα πρότυπα στον κλάδο.

5. Socioeconomic Impact Report 2023: Η 9η έκθεση κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος της Lidl Ελλάς τιμήθηκε στην κατηγορία «Συμβολή στην Εθνική Οικονομία». Μέσα από τη μελέτη, η εταιρεία αποτυπώνει την άμεση και έμμεση επίδρασή της στην οικονομία και την απασχόληση, με σημείο αναφοράς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

6. Η χρήση της τεχνολογίας ως συγκριτικό πλεονέκτημα στη δημιουργία πιστών πελατών: Η καινοτόμος αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες βραβεύτηκε στην κατηγορία «Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης». Η Lidl Ελλάς προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες και προγράμματα επιβράβευσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να ηγείται με όραμα, υπευθυνότητα και καινοτομία, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις στους πελάτες της και ενισχύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο.