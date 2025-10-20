Γαλλία: Ο Μακρόν δέχτηκε τον Νικολά Σαρκοζί ο οποίος θα οδηγηθεί αύριο στη φυλακή

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε τον προκάτοχό του, τον Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007 και πρόκειται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη στη φυλακή.

Ο Μακρόν υποστήριξε σήμερα ότι ήταν «φυσιολογικό» και «ανθρώπινο» να δεχτεί, την Παρασκευή, τον πρώην πρόεδρο.

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα ξεκινήσει αύριο να εκτίει την ποινή του στη φυλακή της Σαντέ. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής. Ποτέ, στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής.

«Ήμουν ανέκαθεν, δημοσίως, σαφής για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής», είπε σήμερα ο Μακρόν. «Αλλά ήταν φυσιολογικό και ανθρώπινο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου, σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη. Η προεδρική χάρη εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση και επομένως δεν αφορά τη δική του περίπτωση, προς το παρόν, δεδομένου ότι έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου, είπε ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή και ότι ανησυχεί για τις «συνθήκες ασφαλείας» στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Σημειώνοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης «μπορεί να επισκεφθεί οποιαδήποτε φυλακή και οποιονδήποτε κρατούμενο θέλει», ο Νταρμανέν εκτίμησε ότι είναι δική του ευθύνη να βεβαιωθεί για τις ορθές συνθήκες κράτησης και την ασφάλεια του πρώην προέδρου (2007-12).

Ο Σαρκοζί θα κρατηθεί σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων στην πτέρυγα της απομόνωσης, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη Σαντέ, τη μοναδική φυλακή του Παρισιού. Με τον τρόπο αυτόν θα αποφύγει τις επαφές με άλλους κρατούμενους, για λόγους ασφαλείας, αλλά και την πιθανότητα να τον φωτογραφίσουν με κάποιο από τα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν παράνομα στη φυλακή, πρόσθεσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ