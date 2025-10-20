Δημοσκόπηση Marc: Μειώνεται το προβάδισμα της ΝΔ - «Ηγεμονία» Τσίπρα για την Κεντροαριστερά

Τα πάγια θέματα της δημοφιλίας των πολιτικών αρχηγών και της πρόθεσης ψήφου, μαζί με την αξιολόγηση του πολιτικού κόστους που είχαν οι κρίσεις των τελευταίων χρόνων για τη Νέα Δημοκρατία, θίγει η νέα δημοσκόπηση της MARC για τον ANT1.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Reader.gr, η εκτενής δημοσκόπηση ερευνά τη γνώμη των πολιτών για το ενδεχόμενο ενός Αλέξη Τσίπρα στο «πηδάλιο» της χώρας, αλλά και την ικανότητά του να εκπροσωπήσει την ελληνική κεντροαριστερά.

Η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 26,5%

ΠΑΣΟΚ - 11,1%

Πλεύση Ελευθερίας - 8,6%

Ελληνική Λύση - 7,5%

ΚΚΕ - 6,9%

ΣΥΡΙΖΑ - 5,8%

Φωνή Λογικής - 3,1%

Μέρα25 - 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2%

Νίκη - 1,8%

Σπαρτιάτες - 1,5%

Νέα Αριστερά - 0,8%

Δημοσκόπηση Marc: Τα «παραστρατήματα» που κόστισαν στη ΝΔ

Ερωτηθέντες για το ζήτημα των τελευταίων δύο διακυβερνήσεων που κόστισε πιο «ακριβά» στην κυβέρνηση, από άποψη πολιτικού κεφαλαίου, οι πολίτες ανέδειξαν την ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο (37,7%), με το έγκλημα των Τεμπών επίσης ψηλά (31,1%) και μετά το σκάνδαλο επιχορηγήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ (13%).

Ακόμα αναδείχθηκαν τα προβλήματα της καθημερινής διαβίωσης, όπως Ασφάλεια, Υγεία και Παιδεία (9,4%) και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών (2,6%), και οι επιλογές στα εθνικά θέματα (2,1%).

Τα παραπάνω αντανακλά και η γενική στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το 63,7% να την αξιολογεί αρνητικά, και μόνο το 14,7% να την αξιολογεί θετικά χωρίς επιφύλαξη.

Δημοσκόπηση Marc: Η θέση Τσίπρα στο πολιτικό γίγνεσθαι

Βάζοντας Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη στο ίδιο «ρινγκ» της προτίμησης για την πρωθυπουργία της χώρας, προηγήθηκε ο νυν πρωθυπουργός (33,9%), ενώ δεύτερος ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 24,3%, και πολύ χαμηλότερα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ (11,3%).

Ο Αλέξης Τσίπρας δέσποσε ωστόσο στην ερώτηση για το ποιο πολιτικό πρόσωπο μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, συγκεντρώνοντας ποσοστό 24%.

Σχεδόν διπλάσιο από την εκπορευόμενη, Ζωή Κωνσταντοπούλου (12,8%) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (12,6%). Ο Σωκράτης Φάμελλος συγκέντρωσε 6,6%, ο Γιάννης Βαρουφάκης 6,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης 4% και ο Αλέξης Χαρίτσης 2%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο πως πραγματικός νικητής της αναμέτρησης ήταν ο γνωστός... «Κανένας», με το 26,1% των πολιτών να του δίνουν το «σκήπτρο».