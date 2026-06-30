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Προχωρά το ομολογιακό της Seanergy - «Ναι» από Επ. Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό

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Προχωρά το ομολογιακό της Seanergy - «Ναι» από Επ. Κεφαλαιαγοράς στο ενημερωτικό
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Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Seanergy Maritime το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Seanergy Maritime το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το ενημερωτικό της Seanergy αφορούσε τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 100.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών, ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς της EURONEXT ATHENS, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

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tags:
Ομολογιακό Δάνειο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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