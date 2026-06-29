Εργαζόμαστε 6 μήνες για τους φόρους και τις εισφορές του 2026!

Η 29η Ιουνίου είναι η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» για το 2026. Εργαστήκαμε για τις ανάγκες της κρατικής μηχανής 179 από τις 365 ημέρες του χρόνου!

Από την Πρωτοχρονιά μέχρι και χθες 28 Ιουνίου εργαζόμασταν αποκλειστικά για να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές της χρονιάς. Εργαστήκαμε για τις ανάγκες της κρατικής μηχανής 179 από τις 365 ημέρες του χρόνου. Από σήμερα εργαζόμαστε για τα προς το ζην καθώς η 29η Ιουνίου 2026 είναι η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας».

Τα στοιχεία της μελέτης του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) αποκαλύπτουν ότι τα χρήματα σχεδόν έξι μηνών που αποκτούν από την εργασία τους οι φορολογούμενοι δεν πάνε για να καλύψουν τις ανάγκες τις δικές τους και των οικογενειών τους αλλά τις ανάγκες του κράτους.

Όπως αναφέρει το ΚΕΦίΜ, η βελτίωση είναι θετική αλλά οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά δύο ημέρες, από τις 181 στις 179.

Τι δείχνει η μελέτη

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης την οποία υπογράφουν ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιωάννης Ναβροζίδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας είναι τα εξής:

Η 29η Ιουνίου είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2026.

Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025 .

. Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά μόλις δύο ημέρες.

Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την 9η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα παραμένει κατά δύο ημέρες υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος.

Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ μεταξύ 2019 και 2026 . Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρυνση κατά την περίοδο αυτή.

. Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρυνση κατά την περίοδο αυτή. Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους.

Ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμμεσων φόρων , έναντι 70,4% το 2025.

, έναντι 70,4% το 2025. Το 2025, τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερέβησαν τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος κατά 5,3%.

Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στον φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από τον στόχο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Νίκος Ρώμπαπας «η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας κατά μία ημέρα νωρίτερα είναι μια θετική, αλλά οριακή εξέλιξη. Οι πολίτες στην Ελλάδα εξακολουθούν να εργάζονται σχεδόν το μισό έτος για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη συνολική φορολογική επιβάρυνση. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια σημαντική επιτυχία. Τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης πρέπει όμως να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών και ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων». Όπως αναφέρει ο ίδιος «η χώρα χρειάζεται ένα απλούστερο, σταθερότερο και περισσότερο ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, με λιγότερη εξάρτηση από τους φόρους στην καθημερινή κατανάλωση και με τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων, ώστε οι πολίτες να μην επιβαρύνονται περισσότερο μόνο και μόνο λόγω του πληθωρισμού».