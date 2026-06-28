Σε ποιους τομείς «εισχωρεί» η Τεχνητή Νοημοσύνη - Tο 72% των επιχειρήσεων υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της

Το 72% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει την ευρύτερη εφαρμογή της, έναντι ποσοστού 62% το 2025.

Το 2026 σηματοδοτεί την περαιτέρω ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρησιακές λειτουργίες, με τις εταιρείες να εμφανίζονται ολοένα και πιο θετικές απέναντι στην αξιοποίησή τους.

Συγκεκριμένα, το 72% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και σχεδιάζει την ευρύτερη εφαρμογή της, έναντι ποσοστού 62% το 2025, ενώ το 20% είναι θετικό στη χρήση της σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

Όπως αποτυπώνεται από τα ευρήματα της έρευνας της Randstad με τίτλο HR Trends Technology 2026, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας (86%), του marketing και της διαφήμισης (53%), της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (47%) και της διοίκησης (40%).

Σε ότι αφορά τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού, το 57% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει εργαλεία AI με βασικό στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ το 35% επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες AI.

Τα σημαντικότερα οφέλη που αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης αφορούν την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και τις πιο ακριβείς προβλέψεις (83%), την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών (79%), την υψηλότερη παραγωγικότητα (68%), καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικου (50%).

Ωστόσο, η ενσωμάτωση του AI συνοδεύεται και από σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερες την εξασφάλιση της προστασίας δεδομένων

(69%), τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (57%) και την έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών με γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης (53%).

Θετική επίδραση της ΤΝ στην παραγωγικότητα

Οι ανθρώπινες δεξιότητες αποκτούν αυξανόμενη σημασία, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει όλο και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της ManpowerGroup για το γ' τρίμηνο του 2026, περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες στην Ελλάδα αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ήδη θετική επίδραση στην παραγωγικότητα των οργανισμών τους.

Συγκεκριμένα, το 53% δηλώνει ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα, ενώ το 50% καταγράφει αντίστοιχα οφέλη από εργαλεία αυτοματοποίησης διαδικασιών.



Παράλληλα, το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και της αξιοποίησής της σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.