Λουτράκι: Στον Φάρο Μελαγκάβι για το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον Κορινθιακό

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και μόλις 20 λεπτά από το Λουτράκι, ο Φάρος Μελαγκάβι είναι ένας από τους ωραιότερους της Ελλάδας. Η εκδρομή μέχρι το ακρωτήριο του Ηραίου θα σας ανταμείψει με ένα ηλιοβασίλεμα με θέα τον Κορινθιακό κόλπο που θα σας μείνει αξέχαστο.

Το Λουτράκι, μόλις 80 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, είναι ένας κοντινός και προσιτός προορισμός που αποτελεί ιδανική επιλογή για αποδράσεις – αστραπή. Σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκονται κρυμμένα διαμαντάκια, όμορφες παραλίες και γωνιές που εγγυώνται την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση.

Αφού κάνετε τη βόλτα σας στον παραλιακό πεζόδρομο, αξίζει μια εκδρομή μέχρι τον εντυπωσιακό φάρο που δεσπόζει στο ακρωτήριο του Ηραίου Περαχώρας ή Μελαγκάβι, 18 χλμ. μακριά από το Λουτράκι. Αν βρεθείτε εκεί αργά το απόγευμα, θα απολαύσετε το ομορφότερο ίσως ηλιοβασίλεμα στον Κορινθιακό κόλπο. Ο Φάρος Μελαγκάβι, μαζί με την υπέροχη Λίμνη Βουλιαγμένη που θα συναντήσετε καθώς κατευθύνεστε προς το φάρο, προσφέρουν την τέλεια μονοήμερη εκδρομή.

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