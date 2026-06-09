Θεμιστοκλέους: Αυξημένο ενδιαφέρον για τις 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

Ειδικά για τις θέσεις της Αττικής «έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM».

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την προκήρυξη των 1.131 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από γιατρούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικά για τις θέσεις της Αττικής «έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «REAL FM».

Υπογράμμισε ότι «η εικόνα είναι σημαντικά διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπάρχουν θέσεις τις οποίες διεκδικούν πλέον 8, 9 ή ακόμη και 10 γιατροί» και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι εξαιρετικά καλό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δείχνει ότι το ΕΣΥ γίνεται ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει τη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς υποψηφίους».

Ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε ότι η προκήρυξη των 1.131 θέσεων γιατρών αποτελεί ένα μόνο μέρος του συνολικού προγραμματισμού προσλήψεων για το 2026. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Άρα, η προκήρυξη των 1.131 θέσεων αποτελεί ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Αττικής. Όπως δήλωσε: «Προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει τα χαρτιά του και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής». Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε, επίσης, ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η αντίστοιχη πλατφόρμα για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία της περιφέρειας.

Σχετικά με την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι «η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο πλέον ικανοποιείται» και διευκρίνισε ότι: «το μέτρο εφαρμόζεται από την αρχή του έτους και αφορά τους νοσηλευτές, τους διασώστες, καθώς και τους οδηγούς ασθενοφόρων που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ