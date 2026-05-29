Βαρβέρης (e-ΕΦΚΑ): Στόχος οι συντάξεις να εκδίδονται σε ένα μήνα

Τον στόχο η απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης να ολοκληρώνεται εντός ενός μήνα από την αίτηση έθεσε ο διοικητής του e - ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, διευκρινίζοντας ότι ήδη ο μέσος χρόνος έχει περιοριστεί περίπου στις 40 ημέρες.

Όπως ανέφερε, «ο στόχος του οργανισμού είναι να μην υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης», σημειώνοντας ότι η επικουρική σύνταξη θα ακολουθεί άμεσα την κύρια. Τόνισε, ωστόσο, ότι η σχετική αναφορά δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση, αλλά στρατηγικό στόχο του φορέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βαρβέρης, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανέρχονται σε περίπου 13.700-13.800, ενώ οι επικουρικές φτάνουν τις 30.000. Διευκρίνισε ότι ως εκκρεμείς θεωρούνται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την υποβολή.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, όταν -όπως είπε- «η απονομή σύνταξης μπορούσε να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια ή και περισσότερο». Σήμερα, όπως σημείωσε, «τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους».

Αναφορικά με ειδικές κατηγορίες, ανέφερε ότι οι διαδοχικές και παράλληλες συντάξεις έχουν σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί και πλέον εκδίδονται ακόμη και αυτοματοποιημένα, ενώ οι διεθνείς συντάξεις εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, αν και «έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα».

Παράλληλα, σημείωσε αυξημένη πίεση στο σύστημα λόγω αύξησης των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Όπως είπε, το πρώτο τρίμηνο του έτους κατατέθηκαν περίπου 57.000 αιτήσεις, έναντι λιγότερων από 50.000 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη συνταξιοδότηση της γενιάς της δεκαετίας του 1960 και στο ευνοϊκό πλαίσιο για εργαζόμενους συνταξιούχους.

Σε ό,τι αφορά τους μεγαλοοφειλέτες, εξήγησε ότι η δημοσιοποίηση ονομάτων για χρέη άνω των 150.000 ευρώ αποτελεί πάγια διαδικασία και «λειτουργεί ως πίεση προς στρατηγικούς κακοπληρωτές» για ρύθμιση των οφειλών. Όπως είπε, παρατηρείται ότι αρκετοί σπεύδουν να ρυθμίσουν πριν από τη δημοσιοποίηση.

Αναφερόμενος σε επιστροφές ποσών, διευκρίνισε ότι ήδη πραγματοποιήθηκαν επιστροφές σε κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως μηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί, λόγω υπέρβασης ορίων εισφορών, ενώ προανήγγειλε το άνοιγμα πλατφόρμας για επιστροφές σε εργαζόμενους συνταξιούχους.

Τέλος, περιγράφοντας τη συνολική εικόνα του οργανισμού, σημείωσε ότι «τα έσοδα έχουν αυξηθεί λόγω μείωσης της ανεργίας», ωστόσο ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον κρατικό προϋπολογισμό για την καταβολή των συντάξεων. Όπως είπε, «χωρίς τη στήριξη του κράτους δεν θα ήταν δυνατή η πληρωμή τους», προσθέτοντας πάντως ότι «το ισοζύγιο είναι θετικό».