Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας της ΔΥΠΑ

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για 63 νέους σπουδαστές στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2026-2027. Επισημαίνεται ότι η παράταση αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο την κατηγορία υποψηφίων με οργανικές παθήσεις. Αιτήσεις που αφορούν άλλες κατηγορίες παθήσεων δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 έως 58 ετών που ανήκουν στην κατηγορία σπουδαστών με οργανικές παθήσεις (όπως καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, λευχαιμία, καρκίνο, ηπατίτιδα Β ή C, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS κ.λπ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στις εξής ειδικότητες:

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης:

Πηλοπλαστική - Τουριστικά Κεραμικά

Ξυλουργική - Έπιπλα Κουζίνας

Κατασκευή Δερμάτινων Τσαντών και Μικρών Αξεσουάρ

Αγιογραφία Εικόνων

Για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (Το Τμήμα Τηλεκατάρτισης απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα με ποσοστό κινητικής αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με λοιπές οργανικές παθήσεις που διαμένουν μόνιμα εκτός Περιφέρειας Αττικής ή είναι μόνιμοι κάτοικοι Νήσων της Περιφέρειας Αττικής)

Τρόποι Υποβολής Αιτήσεων

Η αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συνεχίζεται μέσω των ακόλουθων επιλογών:

1. Με αυτοπρόσωπη παρουσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής (κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού).

2. Με συστημένη επιστολή ή courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας ΔΥΠΑ, Λ. Γαλατσίου 19, Τ.Κ. 11141, Αθήνα.

3. Μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, βρίσκονται αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις»).

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Σχολής, να ξεναγηθούν στους χώρους της και να ενημερωθούν από τα αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ για τα τμήματα-ειδικότητες, καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

