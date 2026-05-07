Tiresias4Business: Νέο ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα και η ταχύτητα των εξελίξεων καθορίζουν την πορεία των επιχειρήσεων, η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφορία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης και ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τειρεσίας παρουσίασε το Tiresias4Business, ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών που στοχεύει να ενισχύσει τη λήψη τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το Tiresias4Business συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, σχεδιασμένων για να καλύψουν καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, από την αξιολόγηση συνεργατών έως τη συνεχή παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου.

Έμφαση στις υπηρεσίες: Από την πληροφορία στη στρατηγική

Κεντρικός άξονας της νέας πλατφόρμας είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας συνεργατών και πελατών, μέσω αξιόπιστων και επικαιροποιημένων δεδομένων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτούν σαφή εικόνα για το οικονομικό προφίλ τρίτων, περιορίζοντας σημαντικά την έκθεσή τους σε επισφαλείς συναλλαγές.

Παράλληλα, το Tiresias4Business παρέχει εργαλεία για:

Συστηματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, με πρόσβαση σε δεδομένα που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό ασφαλέστερων εμπορικών πολιτικών

Συνεχή παρακολούθηση μεταβολών, επιτρέποντας την έγκαιρη αντίδραση σε αλλαγές στη συμπεριφορά συνεργατών

Αξιοποίηση εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως εκείνες της πλατφόρμας TSEK, που καλύπτουν στοχευμένες επιχειρηματικές ανάγκες

Προσαρμογή λύσεων, ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης

Η συγκέντρωση όλων των παραπάνω σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον μειώνει τον χρόνο αναζήτησης πληροφορίας και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η πρακτική αξία του Tiresias4Business αποτυπώνεται κυρίως στα οφέλη που προσφέρει:

Μείωση επισφαλειών: Η καλύτερη αξιολόγηση συνεργατών οδηγεί σε λιγότερες καθυστερήσεις και απώλειες

Ταχύτερη λήψη αποφάσεων: Η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα επιταχύνει κρίσιμες επιχειρηματικές επιλογές

Ενίσχυση ρευστότητας: Ο αποτελεσματικός έλεγχος πιστώσεων συμβάλλει στη σταθερότητα των ταμειακών ροών

Αύξηση αξιοπιστίας: Οι επιχειρήσεις λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και επαγγελματισμό

Στρατηγικός σχεδιασμός με δεδομένα: Οι αποφάσεις δεν βασίζονται πλέον σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά στοιχεία

Σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, τα παραπάνω δεν αποτελούν απλώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και επόμενη ημέρα

Όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, Ηλίας Ξηρουχάκης, η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της εταιρείας, με στόχο την παροχή σύγχρονων εργαλείων που ενισχύουν τη διαχείριση του ρίσκου.

Η ανάπτυξη του Tiresias4Business εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επένδυσης στην καινοτομία, με έμφαση στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Καθώς η ελληνική επιχειρηματικότητα καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, η αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων, όπως το Tiresias4Business, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.