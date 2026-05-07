Ευρώπη και αριστερά στο στόχαστρο της «εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής» Τραμπ

Ναρκωτρομοκράτες, ισλαμιστές τρομοκράτες και βίαιοι εξτρεμιστές της αριστεράς οι τρεις βασικές «απειλές» των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βάζει για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών», και τους «εξτρεμιστές της αριστεράς», στην «εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ», κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη από τον Λευκό Οίκο. Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές «απειλές» εναντίον της χώρας που θεωρείται η ισχυρότερη στον κόσμο: «τους ναρκωτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες», τους «ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες» και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών».

Σηματοδοτεί απόλυτη ρήξη με την προηγούμενη κυβέρνηση, του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που είχε αντίθετα χαρακτηρίσει μικρές οργανώσεις της άκρας δεξιάς, ιδίως αυτές που ενστερνίζονται τη θεωρία περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής, μείζονα απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Είναι πασίδηλο ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοικτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες, κι όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει», διαβάζει κανείς στο νέο κείμενο του Λευκού Οίκου, εγκέφαλος του οποίου είναι σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς--ιδίως της ουγγρικής, αλλά όχι μόνο.

«Ως λίκνο της κουλτούρας και των αξιών της Δύσης, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να βάλει τέλος στην (...) παρακμή της», διατείνεται ακόμη το κείμενο. Η κυβέρνηση Τραμπ εκφράζει στο κείμενο τη βούλησή της να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών σε αυτό που αποκαλεί «το ημισφαίριό μας», που συμπεριλαμβάνει τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Το κείμενο διαλαλεί αφενός τα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά και την αιματηρή όσο και θεαματική επιχείρηση του στρατού των ΗΠΑ που είχε αποτέλεσμα να αιχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο.

Αυτό το όραμα περί αντιτρομοκρατίας μοιάζει ευθυγραμμισμένο με άλλο κείμενο η δημοσιοποίηση του οποίου προκάλεσε μεγάλο κρότο τον Δεκέμβριο του 2025, τη «στρατηγική για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Και σε εκείνο το έγγραφο συναντούσε κανείς πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ευρώπη και ειδικά για τις πολιτικές της όσον αφορά τη μετανάστευση.

Πέρα από τα καρτέλ και τις τζιχαντιστικές οργανώσεις «οι αντιτρομοκρατικές δραστηριότητές μας θα έχουν προτεραιότητα επίσης να αναγνωρίζονται και να εξουδετερώνονται ταχύτατα βίαιες πολιτικές οργανώσεις με ιδεολογία αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ των διεμφυλικών και αναρχική», αναφέρει το κείμενο της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εντός του συνταγματικού πλαισίου, για να εντοπίσουμε, να αναγνωρίσουμε τα μέλη τους και να ανιχνεύσουμε τις σχέσεις τους με διεθνείς οργανώσεις όπως η ‘Antifa’», αναφέρει ακόμη το κείμενο.

Ο όρος «Antifa»--από τους αντιφασίστες--παρουσιάζεται στο κείμενο ως εάν να ανήκε σε κάποιο καλώς ορισμένο σχήμα. Ο όρος ωστόσο είναι υπερβολικά ευρύς, αναφέρεται σε μερίδα της άκρας αριστεράς. Στις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται από τη δεξιά και την άκρα δεξιά ειδικά για τη βία σε διαδηλώσεις και στα πανεπιστήμια.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε πέρυσι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» την «Antifa», παρότι δεν είναι γνωστή η ύπαρξη καμιάς τέτοιας οργάνωσης, αμέσως μετά του Τσάρλι Κερκ, υπερσυντηρητικού διαμορφωτή της κοινής γνώμης, ειδικά των νέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ