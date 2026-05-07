Fais: Στο ραντάρ νέα brands και εξαγορές - Πώς προχωρούν οι επενδύσεις

Τι ειπώθηκε στο conference call με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του 2025.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιεί τα επενδυτικά του σχέδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ στη διετία, ο όμιλος Φάις, ένας από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής και χονδρικής, με παρουσία σε έξι χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 110 ιστορικά brands. Τα επενδυτικά πλάνα του ομίλου συνεχίζονται απρόσκοπτα παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ενώ συμπληρώνεται ένας χρόνος από την είσοδό του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Έχουμε προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 7-8 εκατ. ευρώ για το 2026 και άλλα 7 εκατ. ευρώ περίπου για το 2027. Πρόκειται για προγραμματισμένο επενδυτικό πρόγραμμα που δεν θα διστάσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω εάν προκύψει κάποια ευκαιρία», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές ο γενικός διευθυντής του ομίλου Χασδάι Καπόν. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μια πλήρη ατζέντα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό», προσθέτοντας πως «τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Πλέον έχουμε ρευστότητα για επιθετικές κινήσεις με στόχο οικονομίες κλίμακος και ισχυρά αποτελέσματα».

Προχωρημένες συζητήσεις για νέες αγορές και νέα εμπορικά brands

Όπως εξήγησε ο κ. Καπόν, τη δεδομένη στιγμή ο όμιλος βρίσκεται «σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να ‘μπει’ σε δύο νέες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης» με το δημοφιλές ιταλικό brand καλλυντικών Kiko Milano, του οποίου έχει αναλάβει το master franchise, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί «σοβαρές συζητήσεις για την ανάπτυξη νέων εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό». «Μιλάμε για αρκετά σήματα», τόνισε.

«Κοιτάμε χώρες της Κεντρικής και Νοτιονατολικής Ευρώπης και ιδίως χώρες που βρίσκονται κοντά σε αυτές που δραστηριοποιούμαστε ήδη», πρόσθεσε ο κ. Καπόν, για να συμπληρώσει πως «αναζητούμε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς πλέον έχουν ωριμάσει οι δραστηριότητες μας. Αναζητούμε ευκαιρίες στην Αθήνα, την υπόλοιπη Ελλάδα, στο εξωτερικό και ιδίως σε Τσεχία και Σλοβακία».

Τα νέα καταστήματα

Τους τελευταίους μήνες, η επέκταση του δικτύου του ομίλου, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, είναι διαρκής. Στα τέλη του 2025 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Kiko Milano στην Τσεχία και ακολούθησε στις αρχές του 2026, το δεύτερο, ενώ τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται σε φάση κατασκευής το πρώτο κατάστημα στη Μπρατισλάβα. Η περαιτέρω επέκταση σε Τσεχία και Σλοβακία αποτελεί, δε, στρατηγική προτεραιότητα για τον όμιλο.

Εντός συνόρων, ανοίγει νέο κατάστημα Kiko Milano στη Ρόδο, ενώ σε φάση κατασκευής βρίσκεται το κατάστημα στον Πειραιά. Ταυτόχρονα, άνοιξε το κατάστημα Kiko Milano στη Μύκονο, το οποίο είχε κλείσει για χειμώνα, ενώ έρχεται και κατάστημα Καλογήρου στη Μύκονο. Μέσα στο Πάσχα άνοιξε και κατάστημα Levi’s στη Θεσσαλονίκη. Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο κ. Καπόν, πρόσφατα ανακαινίστηκαν τα καταστήματα Mango στο River West και Ferragamo στη Σταδίου αντίστοιχα, ανακαινίσεις που οδήγησαν σε αύξηση πωλήσεων 15-20% περίπου.

Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για διεύρυνση δραστηριοτήτων στον κλάδο του wellness, μιλώντας για έναν «ιδιαίτερο τομέα με ευκαιρίες που αναπτύσσεται παγκοσμίως και για αυτό θέλουμε να αποκτήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελλάδα».

«Διαρκής και αέναη η προσπάθεια του ομίλου για εξαγορές»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο υλοποίησης εξαγορών, ο κ. Καπόν ήταν σαφής. «Υπάρχει διαρκής και αέναη προσπάθεια του ομίλου για εξαγορές, αλλά πάντα εξετάζουμε με σύνεση και προσοχή τις ευκαιρίες, ώστε μια εξαγορά να μπορεί να επιφέρει οικονομίες κλίμακος και όχι μόνο επιβάρυνση στα κόστη». «Ναι, κοιτάμε διαρκώς για εξαγορές αλλά προσέχουμε πολύ πως προχωράμε», έσπευσε να εξηγήσει.

«Δυσκολίες στην κατανάλωση λόγω πολέμου αλλά όχι αναταραχή»

Στη συνέχεια ο κ. Καπόν έδωσε θετικό πρόσημο στις δραστηριότητες του ομίλου για το 2026 μέχρι στιγμής, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου ή μιας σειράς άλλων παραγόντων. «Το πρώτο τρίμηνο μπήκε πολύ δυναμικά για τον όμιλο. Ο Μάρτιος ήταν εντυπωσιακά καλός παρά την έναρξη του πολέμου. Ο Απρίλιος δεν ήταν καλός. Δεν βοήθησε ο καιρός και το Πάσχα ήταν νωρίς εφέτος. Ωστόσο ο Μάιος, μέχρι στιγμής, μας δείχνει ότι έχει επανέλθει μια δυναμική στις πωλήσεις λιανικής», εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου.

«Ο τελευταίος μήνας δείχνει ότι υπάρχει ένα σαφές ‘κούμπωμα’ στην ψυχολογία των ανθρώπων να ψωνίσουν, λόγω των εξελίξεων», συμπλήρωσε, σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει πως «μέχρι στιγμής δεν επηρεάζονται τιμοκατάλογοι. Δεν έχουμε δει κάποια αναταραχή στην αγορά. Δεν έχουμε δει κάποιον πελάτη χονδρικής να μην πληρώνει». Ο κ. Καπόν επανέλαβε ότι για εφέτος κρίνεται ικανοποιητική η πορεία του ομίλου μέχρι στιγμής, σημειώνοντας πως «εάν η κατάσταση πάει καλά και στηριχθεί και ο τουρισμός, είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2026 θα πετύχουμε τους στόχους μας με υγιή ανάπτυξη».

«Επιπόλαιος όπως εκδώσει guidance για το 2026»

Ωστόσο, παρά τη συγκρατημένη του αισιοδοξία ο κ. Καπόν αρνήθηκε να δώσει guidance για την τρέχουσα χρονιά. «Θα είναι επιπόλαιος όποιος δώσει guidance για φέτος. Είναι πάρα πολλοί οι αστάθμητοι παράγοντες. Η προμήθεια πρώτων υλών μπορεί να γίνει πολύ δυσχερής προσεχώς», πρόσθεσε για να συμπληρώσει πως «εμείς συνεχίζουμε δυναμικά τη δουλειά μας. Αυτό μπορούμε να πούμε για φέτος».

Ο σφοδρός ανταγωνισμός στα καλλυντικά και η ανθεκτικότητα του luxury

Σύμφωνα με τον κ. Καπόν, ο κλάδος του luxury και δη των ειδών πολυτελείας παραμένει ανθεκτικός στις κρίσεις, ενώ αντιστοιχεί σήμερα στο 25-26% επί του συνολικού τζίρου του ομίλου.

«Στην Καλογήρου έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση πωλήσεων στο πρώτο τετράμηνο, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την κακή ψυχολογία», σημειώνει ο ίδιος, αποκαλύπτοντας πως ο όμιλος θα ενδιαφερόταν να μπει στο Ελληνικό με κάποιο luxury brand, κάτι που θα εξεταστεί τις επόμενες χρονιές. Στα δε καλλυντικά, ο κ. Καπόν μίλησε για σφοδρό ανταγωνισμό, καθώς μεγάλες εταιρείες του κλάδου προχωρούν σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις, προκειμένου να μην χάσουν μερίδια στην αγορά.

Το χαρτοφυλάκιο

Η στρατηγική του ομίλου Φάις στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς του, μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, το οποίο έχει στον πυρήνα του την ένδυση και την υπόδηση, ενώ επεκτείνεται σε κλάδους υψηλής ανάπτυξης, όπως τα καλλυντικά, η εμπορική εκμετάλλευση ακινήτων, ο αθλητικός εξοπλισμός και η μηχανοκίνηση.

Με πολύ γνωστά brands όπως Kalogirou, Ferragamo, TOD'S, Hogan, Michael Kors, UGG, DKNY, Levi's, Mango, Under Armour, Technogym, Wilson, Puma,Kiko Milano και Harley Davidson, ο όμιλος αξιοποιεί ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε καταναλωτικό προφίλ, ενώ έχει εδραιωμένη παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία και προγραμματισμένη είσοδο στη Σλοβακία.

Το εκτεταμένο δίκτυο του περιλαμβάνει περισσότερα από 110 φυσικά σημεία πώλησης, οκτώ ηλεκτρονικά σημεία πώλησης και περισσότερους από 700 πελάτες χονδρικής.