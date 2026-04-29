ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Πέμπτη τα επιδόματα Απριλίου

Αύριο, Πέμπτη 30/4/2026, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Απρίλιο 2026, συνολικού ύψους 183.842.805, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

- Επίδομα Στέγασης:171.227 δικαιούχοι - 20.374.255 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι - 33.032.563 ευρώ

- Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι - 97.519.735 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι - 169.225 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ

- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982: 11.900 δικαιούχοι - 4.994.140 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι - 9.228.473 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι - 64.800 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι - 12.277.150 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι - 2.100 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι - 249.069 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι - 18.000 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι - 40.827 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι - 479.694 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι - 1.883.700 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι - 3.334.900 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 594.829

Σύνολο καταβολών: 183.842.805 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.