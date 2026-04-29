Μέτσολα: «Πράσινο φως» στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία για εγκυμονούσες και νέες μητέρες ευρωβουλευτές

Η πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, χαιρέτισε την απόφαση ως ένα «ισχυρό μήνυμα» προς τις γυναίκες που επιθυμούν να πολιτευθούν στην Ευρώπη.

Ένα καθοριστικό βήμα προς την ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης και τον εκσυγχρονισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας τη δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου για τις γυναίκες ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της περιόδου μετά τον τοκετό.

Η πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, χαιρέτισε την απόφαση ως ένα «ισχυρό μήνυμα» προς τις γυναίκες που επιθυμούν να πολιτευθούν στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ρύθμιση διασφαλίζει την πραγματική εκπροσώπηση σε ένα σύγχρονο θεσμικό περιβάλλον.

«Σήμερα στέλνουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στην Ευρώπη. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις έδωσαν το τελικό «πράσινο φως» σε νέους κανόνες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως (με πληρεξούσιο) ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό», αναφέρει σε ανάρτησή της η κ. Μέτσολα.

Όπως γράφει η κ. Μέτσολα, «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, καθώς πλέον προσβλέπουμε στην έγκριση αυτών των κανόνων από τα εθνικά κοινοβούλια σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτή είναι πραγματική εκπροσώπηση. Αυτό είναι ένα σύγχρονο κοινοβούλιο».