Mega deal σχεδόν 30 δισ. ευρώ στους ανελκυστήρες: Δημιουργείται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως

Η φινλανδική Kone συμφώνησε να αποκτήσει την γερμανική ανταγωνίστρια TK Elevator, σε ένα deal ύψους 29,4 δισ. ευρώ (34,4 δισ. δολ.), σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία, η οποία φημολογούνταν τις τελευταίες ημέρες, θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ανελκυστήρων στον κόσμο, ξεπερνώντας ανταγωνιστές όπως η αμερικανική Otis και η ελβετική Schindler.

Η Kone δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, θα οδηγήσει σε εκτιμώμενες συνέργειες 700 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις των εταιρειών θέτουμε τα θεμέλια για μια ακόμη πιο καινοτόμο εταιρεία, σε καλή θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kone, Philippe Delorme.

Οι μέτοχοι της Kone, που κατέχουν λίγο πάνω από το 40% όλων των μετοχών και περίπου το 74,3% των συνολικών ψήφων, συμφώνησαν να υποστηρίξουν τη συμφωνία, ανέφερε η εταιρεία.

«Μαζί θα προσφέρουμε τα καλύτερα και των δύο εταιρειών στους πελάτες μας, στους ανθρώπους μας και στις πόλεις που εξυπηρετούμε. Τα καλύτερα της ιστορίας μας βρίσκονται μπροστά μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της TK Elevator, Uday Yadav.

Οι μετοχές της γερμανικής χαλυβουργικής εταιρείας Thyssenkrupp ενισχύονται σχεδόν 9% μετά την είδηση, ενώ ενδοσυνεδριακά είχαν ανέβει έως και 14%.

Η TK Elevator έγινε ανεξάρτητη εταιρεία μετά τον διαχωρισμό της από την Thyssenkrupp το 2020. Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων Advent και Cinven αγόρασαν την TK Elevator για περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή.