Ιράν: 21 εκτελέσεις και 4.000 συλλήψεις από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Συνολικά 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί και περισσότεροι από 4.000 έχουν συλληφθεί στο Ιράν για πολιτικούς λόγους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Από την έναρξη των κοινών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, «τουλάχιστον εννέα άτομα έχουν εκτελεστεί σε σχέση με τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου 2026, 10 για φερόμενη συμμετοχή σε ομάδες της αντιπολίτευσης και δύο για κατασκοπεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός του ΟΗΕ.

Ο Ύπατος Αρμοστής διευκρίνισε ότι κατά την ίδια περίοδο περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συνελήφθησαν «με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια».

«Πολλοί κρατούμενοι έχουν πέσει θύματα αναγκαστικών εξαφανίσεων, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εξαναγκαστικών ομολογιών -μερικές φορές σε τηλεοπτική μετάδοση- και εικονικών εκτελέσεων», πρόσθεσε ο οργανισμός του ΟΗΕ.

«Είμαι σοκαρισμένος γιατί, εκτός από τις σοβαρές συνέπειες της σύγκρουσης, τα δικαιώματα του ιρανικού λαού εξακολουθούν να παραβιάζονται βάναυσα και ανελέητα από τις αρχές», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όπως αναφέρεται στη δήλωση.

«Καλώ τις αρχές να αναστείλουν όλες τις εκτελέσεις, να θεσπίσουν μορατόριουμ για τη θανατική ποινή, να εγγυηθούν πλήρως τον σεβασμό των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και να απελευθερώσουν αμέσως όσους κρατούνται αυθαίρετα», επέμεινε.

Ο Τουρκ κατήγγειλε επίσης τις «άθλιες» συνθήκες κράτησης στις ιρανικές φυλακές, οι οποίες είναι υπερπλήρεις και μαστίζονται από «σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, νερού, προϊόντων υγιεινής και φαρμάκων».

Στη φυλακή Τσαμπαχάρ (νοτιοανατολικά) στις 18 Μαρτίου, κρατούμενοι που διαμαρτύρονταν για την παρατεταμένη αναστολή της διανομής τροφίμων υπέστησαν θανατηφόρα βία, σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. «Οι δυνάμεις ασφαλείας φέρονται να σκότωσαν τουλάχιστον πέντε άτομα και να τραυμάτισαν 21 άλλα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές». Δύο άλλοι κρατούμενοι πέθαναν υπό κράτηση σε άλλη φυλακή και υπάρχουν ενδείξεις ότι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια», δήλωσε ο οργανισμός.

Σύμφωνα με αρκετές ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν είναι η χώρα που χρησιμοποιεί συχνότερα την θανατική ποινή μετά την Κίνα.

