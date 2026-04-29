Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Η σιωπή δεν σημαίνει συναίνεση» - Θέσπιση ενός κοινού ορισμού του βιασμού στην ΕΕ

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για έναν ενιαίο ορισμό του βιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ανάγκη θέσπισης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ορισμού του βιασμού, βασισμένου στην απουσία συναίνεσης, αναδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει σχετική νομοθετική πρόταση. Με ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τρίτη, με 447 ψήφους υπέρ, 160 κατά και 43 αποχές, το Κοινοβούλιο ζητά να καθιερωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας σαφής ορισμός, σύμφωνα με τον οποίο κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς ελεύθερη και συνειδητή συναίνεση θα θεωρείται βιασμός.

Η επόμενη κίνηση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται να καταθέσει σχετική νομοθετική πρόταση, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη — μια διαδικασία που θεωρείται πολιτικά απαιτητική.

