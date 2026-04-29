e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου»

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου», στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εκσυγχρονισμού και ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να εκτυπώνουν το ενημερωτικό σημείωμα δωροσήμου για κάθε χρήση, εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις τοπικές διευθύνσεις του φορέα.

Η υπηρεσία «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου» είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς», με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, καθώς επιτυγχάνονται η ενσωμάτωση της διαχείρισης δωροσήμου στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον του φορέα και η σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας στις τοπικές διευθύνσεις.

Στην ανακοίνωσή του, ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των ασφαλισμένων.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής «Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) ΑΠΔ»

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας, σύγχρονης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία διευκολύνει ουσιαστικά εργοδότες κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων, καθώς και φορείς του Δημοσίου.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) ΑΠΔ», με σκοπό την τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης προσωπικού που έχουν δηλωθεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες», με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οφέλη της νέας υπηρεσίας είναι τα εξής:

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τους εργοδότες

Μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις τοπικές διευθύνσεις

Άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

Διαφάνεια στη διαδικασία και ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της αίτησης

Διαδικασία υποβολής

Οι ΔΜΣΑ, κατά την υποβολή τους, συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ασφαλιστικά δεδομένα των συγκεκριμένων ΑΠΔ.

Μετά την οριστική υποβολή τους, ανακατευθύνονται, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης, προς έλεγχο στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης και εισφορών.

Το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης της ΔΜΣΑ γνωστοποιείται, σε κάθε περίπτωση (έγκρισης ή απόρριψής τους), ηλεκτρονικά στον εργοδότη.

Η νέα υπηρεσία παρέχει επίσης τη δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης που είχαν κατατεθεί χειρόγραφα στο παρελθόν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους. Στην ανακοίνωσή του, η διοίκηση του φορέα τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης.