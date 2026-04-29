Αναβάθμιση outlook από Starbucks: Κέρδη 510,9 εκατ. δολάρια το β' τρίμηνο - Άλμα εσόδων 9%

Σε αναβάθμιση του outlook της για κέρδη και αύξηση πωλήσεων στα φυσικά της καταστήματα για ολόκληρο το 2026 προχώρησε η Starbucks την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του δεύτερου συνεχόμενου τριμήνου αύξησης της επισκεψιμότητας.

«Αυτό το τρίμηνο σηματοδότησε ένα ορόσημο για την Starbucks - και την στροφή στην ανάκαμψή μας», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μπράιαν Νίκολ.

Για το οικονομικό έτος 2026, η Starbucks εκτίμησε πως οι πωλήσεις στα φυσικά καταστήματα στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν τουλάχιστον 5%, από την προηγούμενη πρόβλεψη για άνοδο 3%.

Η Starbucks αναθεώρησε ανοδικά επίσης την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε ένα εύρος 2,25 έως 2,45 δολαρίων από 2,15 έως 2,40 δολαρίων ανά μετοχή προηγουμένως.

Ειδικότερα, στο β' τρίμηνο η Starbucks ανακοίνωσε 50 σεντς κέρδη ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 43 σεντς/μτχ και έσοδα 9,53 δισ. δολαρίων από εκτίμηση για 9,16 δισ. δολάρια, που ισοδυναμεί με άλμα 9% από το 2ο τρίμηνο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ήταν ύψους 510,9 εκατ. δολαρίων, ή 45 σεντς ανά μετοχή, αυξημένα από 384,2 εκατ. δολάρια, ή 34 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι πωλήσεις στα φυσικά της καταστήματα σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκαν 6,2%, τροφοδοτούμενες από την άνοδο των επισκέψεων στα μαγαζιά της με σηματωρό την Βόρεια Αμερική (+7,1%), ενώ η Wall Street προέβλεπε αύξηση 4%.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαρτίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Πάνω από 340.000 αιτήσεις

Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα - Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

