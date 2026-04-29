Γερμανία: Σημαντικό προβάδισμα της AfD σε δύο νέες δημοσκοπήσεις

Η AfD ξεπέρασε επίσης για πρώτη φορά τη Χριστιανική Ένωση στο ερώτημα «ποιο κόμμα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας;».

Σημαντικό δημοσκοπικό προβάδισμα διατηρεί πλέον η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έναντι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και μάλιστα σε δύο διαφορετικές έρευνες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών σταθμών RTL και n-tv, η AfD φθάνει στο 27% (+1), αφήνοντας την Ένωση στο 22% (-2) και στο χαμηλότερο ποσοστό της στη συγκεκριμένη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2021. Στην τρίτη θέση βρίσκονται πλέον οι Πράσινοι με 15%, ενώ την τέταρτη μοιράζονται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και η Αριστερά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της BILD, με την AfD να προηγείται με 28%, έναντι 23,5% των CDU/CSU. Εδώ το SPD διατηρεί με 14% την τρίτη θέση και ακολουθούν οι Πράσινοι με 12,5% και η Αριστερά με 11%.

Η AfD ξεπέρασε επίσης για πρώτη φορά τη Χριστιανική Ένωση στο ερώτημα «ποιο κόμμα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας;», με το 14% να την προτιμά έναντι του 13% που επιλέγει τα CDU/CSU. Το 52% πάντως πιστεύει ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες.

Στο ίδιο πνεύμα, η δημοτικότητα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, έναν χρόνο μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησής του.

Ο κ. Μερτς βρίσκεται στην 20ή και τελευταία θέση της κατάταξης, ενώ δημοφιλέστερος παραμένει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), ακολουθούμενος από τον νεοεκλεγέντα «πράσινο» πρωθυπουργό της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Τζεμ Έζντεμιρ. Στη δημοσκόπηση της Forsa μόνο το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο με την απόδοση του καγκελάριου, ενώ το 83% εκφράζει δυσαρέσκεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ