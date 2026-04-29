Σταθόπουλος (Nova): «Χρονιά ρεκόρ» το 2025 - Έμφαση στην τεχνολογία με κοινωνικό αποτύπωμα

Ανάδειξη του ρόλου των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης, στην τοποθέτηση του CEO της Nova, κ. Γιώργου Λάμπρου.

Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η Nova στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της καινοτομίας και της εταιρικής υπευθυνότητας, στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Μέσα από τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Nova και της Nova ICT σε σημαντικές θεματικές συζητήσεις του Forum, αναδείχθηκε η στρατηγική συμβολή της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, τη μετάβαση σε νέα μοντέλα ανάπτυξης και τη διαμόρφωση λύσεων που απαντούν σε κρίσιμες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά στη Nova έκανε ο Πρόεδρος της BC Partners Europe, κ. Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος, αναφερόμενος στην πορεία της εταιρείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ για τη Nova και το 2026 προμηνύεται εξίσου δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και την ομάδα της Nova για την προσήλωση, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά τους».

Ο CEO της Nova, κ. Γιώργος Λάμπρου, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “Leadership in Transition: Governing Growth in an Age of Disruption”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας σε ένα περιβάλλον διαρκών μετασχηματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Λάμπρου ανέδειξε τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικού καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως υπογράμμισε, η γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, τα δίκτυα νέας γενιάς, το 5G, το 5G SA, το IoT και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την πρόσβασή τους σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Η Nova συμμετείχε ενεργά και στη συζήτηση για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την ανάγκη μετάβασης από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Στο πάνελ με τίτλο “Environmental Advocacy in the Age of Denial”, η κα. Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, ανέδειξε τη σημασία της εταιρικής λογοδοσίας, της υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης και του τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου. Όπως ανέφερε: «Η πορεία μας στην περιβαλλοντική συνηγορία, με αποκαταστάσεις, εργαλεία πρόληψης μέσω τεχνολογίας και, πλέον, μέσω της συνεργασίας μας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις για την αποτίμηση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, έχει ως στόχο να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα, όπου η πρόληψη βασίζεται σε δεδομένα και όχι εκ των υστέρων διαπιστώσεις».