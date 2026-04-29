Παπασταύρου: «Πρωταγωνίστρια η Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια ΝΑ Ευρώπης και Δ. Βαλκανίων»

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο, και στις ενεργειακές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο P-TEC που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο στην περιοχή μας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη συζήτηση με θέμα «Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κροατία.

Τη συζήτηση διοργάνωσε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Τριών Θαλασσών ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright και συμμετείχαν ομόλογοί του υπουργοί από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία, τη Λετονία και άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jørgensen.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε σε τέσσερα σημεία:

Πρώτον, ο υπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό άλμα ωρίμανσης για τον Κάθετο Διάδρομο.

Όπως τόνισε, η συμφωνία διασφαλίζει κανονιστική σαφήνεια, ανταγωνιστικά και προβλέψιμα τιμολόγια, καθώς και δυνατότητα μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων δυναμικότητας, ενισχύοντας την εμπορική βιωσιμότητα του διαδρόμου. Το αποτέλεσμα είναι η μετάβαση από αποσπασματικές ροές σε ένα αξιόπιστο και χρηματοδοτήσιμο ενεργειακό δίκτυο, που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή.

Δεύτερον, χαιρέτισε τα χειροπιαστά και αποφασιστικά βήματα που έγιναν χθες αφενός με τη σημαντική 20ετή συμφωνία, που υπογράφηκε μεταξύ της AKTOR LNG USA και της αλβανικής AlbGaz, και αφετέρου με τη συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου της Νότιας Διασύνδεσης Βοσνίας-Κροατίας, χαρακτηρίζοντάς τες «αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω ανεξαρτησία από το ρωσικό φυσικό αέριο».

Τρίτον, επισήμανε την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιφρουρήσει την παράκαμψη μέσω Turkstream και την τήρηση της απαγόρευσης από την Τουρκία, και κάλεσε την Επιτροπή να προχωρήσει σε γενναίες χρηματοδότησεις για έργα ενεργειακών υποδομών αλλά και προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, τονίζοντας πως «οι υποδομές ακολουθούν το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι επενδύσεις ακολουθούν τη βεβαιότητα».

Τέλος, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει, το επόμενο διάστημα, συνάντηση με τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, για την επίσπευση των έργων διασύνδεσης των τριών χωρών στο πλαισίου του διευρυμένου Κάθετου Άξονα.

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη μέρα της Συνόδου, Τρίτη 28 Απριλίου, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ της Συνόδου ως ομιλητής στο πάνελ «The Adriatic-Ionian Corridor» με ομολόγους του από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου μαζί με την υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ, Allison Hooker, καθώς και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας, Isiguro Norihiko, συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση με θέμα τη «Στροφή στην Ασία».

Το απόγευμα της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Σχέσεων της Κροατίας, αρμόδιο για την ενέργεια, Ante Šušnjar. Επίσης, μαζί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρη Θεοχάρη, είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Κατά την αποχώρησή του από την Κροατία, ο κ. Παπασταύρου αποτίμησε την συμμετοχή της εθνικής αντιπροσωπείας, συνοψίζοντας: «Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Αναδείχτηκε με ξεκάθαρο τρόπο ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει η χώρα μας, η πατρίδα μας, στην ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων. Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν πέρυσι τον Νοέμβριο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Ενέργεια στο P-TEC, αποτελούν τη ναυαρχίδα για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ