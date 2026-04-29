ΥΠΑΑΤ: Αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας για διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο παρέχει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως συζητήθηκε στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2026 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον αρμόδιο υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κτηνοτρόφων, τυροκόμων, σφαγείων και φορέων της Λέσβου, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ τον «Οδηγό βιοασφάλειας για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από περιοχή με περιορισμούς, λόγω αφθώδους πυρετού», όπως εγκρίθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων.

Ο οδηγός περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποδέσμευση ώριμων τυριών, δηλαδή προϊόντων με ωρίμανση τουλάχιστον δύο μηνών και pH μικρότερο του 6,0, από τυροκομεία που διαθέτουν κλειστού τύπου σύστημα παστερίωσης του νωπού γάλακτος.

Η επιβεβαίωση της τήρησης των σχετικών μέτρων βιοασφάλειας πραγματοποιείται από τον ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο οδηγός βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.minagric.gr/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/9845-gala-egk-trofimon.

Επιπλέον της τήρησης των μέτρων που περιγράφονται στον οδηγό βιοασφάλειας, βασική προϋπόθεση για την άρση της απαγόρευσης διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί η έγκαιρη θανάτωση των ζώων μολυσμένων εκτροφών και η άμεση υγειονομική ταφή ή καύση τους, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και από το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εκρίζωση του ιού του αφθώδους πυρετού.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής υπογραμμίζει ότι κάθε καθυστέρηση στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων εκρίζωσης, καθώς και κάθε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των κτηνιατρικών Αρχών, αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς της νόσου και θέτει σε κίνδυνο την κτηνοτροφία του νησιού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρεμπόδιση της πρόσβασης κτηνιάτρων σε εκτροφές για τη διενέργεια αιμοληψιών και ελέγχων συνιστά παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας. Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν μπορεί να επιτραπεί η διακίνηση ώριμων τυριών εκτός Λέσβου χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα μέτρα.

Παράλληλα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήδη βρίσκονται στο νησί 14 στρατιωτικοί κτηνίατροι και 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και η αρμόδια τμηματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, για τον συντονισμό και τη συνεργασία με την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, με στόχο την ενίσχυση και την επίσπευση της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης.

Όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα, από τις 16 Μαρτίου, όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού, μέχρι και χθες, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ είχε επιβεβαιώσει συνολικά 61 κρούσματα σε 84 εκτροφές. Έχουν εξεταστεί 564 εκτροφές -468 προβάτων, 70 μικτές, 14 βοοειδών και 12 αιγών- και 18.010 ζώα, μέσω 29.719 δειγμάτων, από τα οποία προέκυψαν 1.312 θετικά.