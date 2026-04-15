Αυτόματες φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία για έλεγχο από 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους

Η ΑΑΔΕ πατάει το κουμπί της υποβολής. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν την οριστικοποίηση των προεκκαθαρισμένων φορο-δηλώσεων. Οι προθεσμίες για διορθώσεις και πληρωμές.

Τέλος χρόνου για πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους με προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί την Πέμπτη 16 Απριλίου τη διαδικασία αυτόματης υποβολής των δηλώσεων αυτών, καλώντας τους φορολογούμενους ακόμη και τελευταία στιγμή, να ελέγξουν την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι σωστά, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι ίδιοι στην υποβολή της δήλωσής τους σήμερα Τετάρτη.

Σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία και να υποβάλουν:

Αρχική δήλωση έως σήμερα, 15 Απριλίου

Τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμα από 17 Απριλίου έως και 15 Ιουλίου 2026, με την ΑΑΔΕ να επαναπροσδιορίζει τον φόρο και να εκδίδει νέο εκκαθαριστικό.

Οι κωδικοί που απαιτούν προσοχή

Λίγο πριν από την αυτόματη οριστικοποίηση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους κωδικούς:

Στα εισοδήματα που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς αποτελούν τη βάση υπολογισμού του φόρου. Αναλυτική εικόνα παρέχεται μέσω των επιλογών ενημέρωσης εισοδημάτων και προεκκαθάρισης.

που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς αποτελούν τη βάση υπολογισμού του φόρου. Αναλυτική εικόνα παρέχεται μέσω των επιλογών ενημέρωσης εισοδημάτων και προεκκαθάρισης. Στις δαπάνες για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος, διαφορετικά επιβάλλεται επιπλέον φόρος 22% στη διαφορά.

για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος, διαφορετικά επιβάλλεται επιπλέον φόρος 22% στη διαφορά. Στα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Παρά τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τελικό φόρο, ιδίως για όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Η κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσίας, δάνεια, γονικές παροχές ή δωρεές.

Δόσεις και εκπτώσεις

Για όσους προκύπτει χρεωστικό εκκαθαριστικό, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, προβλέπονται εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης και συγκεκριμένα 4% για υποβολή έως 15 Μαΐου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου 2026.