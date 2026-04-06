Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί με τον προϊσχύοντα κατώτατο μισθό και ανέρχεται σε 440 ευρώ. Το επίδομα αδείας ισούται με 533-615 ευρώ, ενώ το Δώρο Χριστουγέννων με 920 ευρώ

Αυξημένο θα είναι το Δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας για το 2026, καθώς και το Δώρο Πάσχα του 2027, αφού το φετινό Δώρο Πάσχα θα χορηγηθεί με βάση τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ (μεικτά), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 145 του Π.Δ. 62/2025. Αυξημένες επίσης θα είναι επίσης από 1ης Απριλίου και οι προσαυξήσεις λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς επίσης και η αποζημίωση απόλυσης για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Υπενθυμίζεται πως ο νέος κατώτατος που ισχύει από τις αρχές του μήνα ανέρχεται σε 920 ευρώ (μεικτά). Το καθαρό ποσό για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών φτάνει στα 797 ευρώ το μήνα, για τους εργαζόμενους με ηλικία 26-30 ετών στα 781 ευρώ, ενώ για εργαζόμενους χωρίς παιδιά και προϋπηρεσία ο καθαρός κατώτατος μισθός είναι 771,67 ευρώ.

Επίδομα αδείας - Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας για το 2026 αυξάνονται κατά 4% από 1-4-2026, αφού το ύψος τους είναι συνδεδεμένο με το εκάστοτε ύψος τού κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Αντίθετα το φετινό Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί με βάση τον παλιό κατώτατο μισθό των 880 ευρώ (μεικτά).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Π.Δ. 80/2022) «το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο».

Έτσι το Δώρο Πάσχα 2026 θα καταβληθεί έως την Μ. Τετάρτη με τον προϊσχύοντα κατώτατο μισθό και θα ανέρχεται σε 440 ευρώ. Το επίδομα αδείας ισούται με 15 μέρες για τους αμειβόμενους με μισθό (615 ευρώ) και με 13 ημέρες για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (533 ευρώ). Τέλος το Δώρο Χριστουγέννων ισούται με έναν μηνιαίο μισθό, δηλαδή 920 ευρώ.

Ο νέος κατώτατος μισθός, ημερομίσθιο και ωρομίσθιο θα παρασύρουν προς τα πάνω και άλλες αμοιβές, όπως:

την αμοιβή για νυχτερινή εργασία

την αμοιβή για εργασία εκτός έδρας

την υπερεργασία και την υπερωρία

την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές-αργίες.

Ο νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο αυξάνουν και το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, αφού αυτή συναρτάται απευθείας με τον καταβαλλόμενο μισθό.

Επιδόματα

Αναπροσαρμόζονται από 1-4-2026 και τα εξής επιδόματα και παροχές: