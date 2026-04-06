Αυξημένο θα είναι το Δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας για το 2026, καθώς και το Δώρο Πάσχα του 2027, αφού το φετινό Δώρο Πάσχα θα χορηγηθεί με βάση τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ (μεικτά), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 145 του Π.Δ. 62/2025. Αυξημένες επίσης θα είναι επίσης από 1ης Απριλίου και οι προσαυξήσεις λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς επίσης και η αποζημίωση απόλυσης για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
Υπενθυμίζεται πως ο νέος κατώτατος που ισχύει από τις αρχές του μήνα ανέρχεται σε 920 ευρώ (μεικτά). Το καθαρό ποσό για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών φτάνει στα 797 ευρώ το μήνα, για τους εργαζόμενους με ηλικία 26-30 ετών στα 781 ευρώ, ενώ για εργαζόμενους χωρίς παιδιά και προϋπηρεσία ο καθαρός κατώτατος μισθός είναι 771,67 ευρώ.
Επίδομα αδείας - Δώρο Χριστουγέννων
Το Δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας για το 2026 αυξάνονται κατά 4% από 1-4-2026, αφού το ύψος τους είναι συνδεδεμένο με το εκάστοτε ύψος τού κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Αντίθετα το φετινό Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί με βάση τον παλιό κατώτατο μισθό των 880 ευρώ (μεικτά).
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Π.Δ. 80/2022) «το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο».
Έτσι το Δώρο Πάσχα 2026 θα καταβληθεί έως την Μ. Τετάρτη με τον προϊσχύοντα κατώτατο μισθό και θα ανέρχεται σε 440 ευρώ. Το επίδομα αδείας ισούται με 15 μέρες για τους αμειβόμενους με μισθό (615 ευρώ) και με 13 ημέρες για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (533 ευρώ). Τέλος το Δώρο Χριστουγέννων ισούται με έναν μηνιαίο μισθό, δηλαδή 920 ευρώ.
Ο νέος κατώτατος μισθός, ημερομίσθιο και ωρομίσθιο θα παρασύρουν προς τα πάνω και άλλες αμοιβές, όπως:
- την αμοιβή για νυχτερινή εργασία
- την αμοιβή για εργασία εκτός έδρας
- την υπερεργασία και την υπερωρία
- την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές-αργίες.
Ο νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο αυξάνουν και το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης, αφού αυτή συναρτάται απευθείας με τον καταβαλλόμενο μισθό.
Επιδόματα
Αναπροσαρμόζονται από 1-4-2026 και τα εξής επιδόματα και παροχές:
- Επίδομα ανεργίας: αυξάνεται στα περίπου 564,8 ευρώ (από 540 ευρώ)
- Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας: διαμορφώνεται στα 920 ευρώ
- Επίδομα γονικής άδειας: ανέρχεται στα 920 ευρώ
- Επίδομα γάμου: από 88 ευρώ φτάνει στα 92 ευρώ
- Επίδομα προϋπηρεσίας: Από 88-364 ευρώ (ανάλογα με τις τριετίες) σε 92-276 ευρώ
- Επίδομα εργασίας: από 270 ευρω σε 282 ευρώ
- Επίδομα οικοδόμων: από 1.017 ευρώ σε 1.064 ευρώ
- Επίδομα καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου: από 687,75 ευρώ σε 719,07 ευρώ
- Εφάπαξ επίδομα ειδικών κατηγοριών (μονογονείς, κ.λπ.): από 810,56 ευρώ σε 847,48 ευρώ
- Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη: από 880 ευρώ εως 2.649 ευρώ σε 920 ευρώ έως 2.760 ευρώ
- Επίδομα μαθητευόμενων ΔΥΠΑ: από 29,45 ευρώ/ημέρα σε 30,81 ευρώ/ημέρα
- Επίδομα μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ: από 20,54 ευρώ/ημέρα σε 19,65 ευρώ/ημέρα
- Επίδομα άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ: από 31,44 ευρώ/ημέρα σε 32,87 ευρώ/ημέρα
- Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ: από 19.65 ευρώ/ημέρα σε 20.54 ευρώ/ημέρα.