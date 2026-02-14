Μητσοτάκης: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο

Ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση ανέφερε ότι ελπίζει κατά τη διάρκεια του επερχόμενου ταξιδιού του στην Αυστραλία να ανακοινώσει ότι έχει ψηφιστεί η επιστολική ψήφος.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι πάντα ξεχωριστή η χαρά τού να σας συναντώ, Σεβασμιώτατε, πόσω μάλλον καθώς επίκειται και η επίσκεψή μου στην Αυστραλία. Μετά από πολύ καιρό θα επισκεφθεί Έλληνας Πρωθυπουργός την Αυστραλία και θα έχει την ευκαιρία, επ’ αφορμή και της 25ης Μαρτίου, να συναντήσει την τόσο δυναμική ελληνική ομογένεια.

Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα μπορούμε να κομίσουμε και πολύ καλά νέα, καθώς θα έχουμε, ελπίζω, ψηφίσει με αυξημένη πλειοψηφία, η οποία φαίνεται να διαμορφώνεται στη Βουλή, και τη διάταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους κατοικούντες εν Αυστραλία συμπολίτες μας να ψηφίζουν επιστολικά στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Θεωρώ ότι θα είναι μία πολύ μεγάλη κατάκτηση ιστορικά για τον Ελληνισμό και προσβλέπω σε μία δυναμική συμμετοχή, η οποία θα καταδείξει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του παγκόσμιου Ελληνισμού, και ειδικά του Ελληνισμού της Αυστραλίας, για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Και βέβαια, ελπίζω και εύχομαι -και έχω εργαστεί προσωπικά- μέχρι τότε να έχουμε ολοκληρώσει επί της αρχής -να έχουμε συμφωνήσει δηλαδή, και αν δεν την έχουμε ακόμα τυπικά υπογράψει, αλλά να την ανακοινώσουμε- τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, η οποία τόσο σημαντική είναι για τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία και προφανώς για τους Έλληνες στην Αυστραλία που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος: Εμείς γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι και σας περιμένουμε πραγματικά με πολύ χαρά, διότι η επίσκεψή σας αναδεικνύεται και αποδεικνύεται ότι δεν θα είναι εθιμοτυπική, αλλά ουσιαστική. Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας αυτό θέλει και αυτό περιμένει από εσάς και γι’ αυτό είναι έτοιμος να σας υποδεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ ενθουσιασμό.

Τα γνωρίζουμε αυτά που μας είπατε, ότι δουλεύετε, τα ετοιμάζετε, τα φροντίζετε για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Είστε ο Πρωθυπουργός της διασποράς, όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων, και εμείς το αναγνωρίζουμε και το εκτιμούμε και σας περιμένουμε με χαρά, Εξοχότατε.