Tax & Labour | Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Newsroom
ΑΑΔΕ: Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων
Με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31/12/2025 θα γίνει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31/12/2025 θα γίνει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, διευκρινίζει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας πως η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών δηλώσεων.

Για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων με ημερομηνία λήξης του φορολογικού τους έτους μετά την 28/02/2026, τα οποία θεωρητικά ενδέχεται να επιλέξουν άλλον ΚΑΔ από αυτόν που θα τους έχει αποδοθεί αυτόματα (εκτιμώνται σε περίπου 600 με 700 ΑΦΜ), ο διαθέσιμος χρόνος των σχεδόν τριών μηνών (από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης στο πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου έως την 1/6/2026) προκειμένου τα εν λόγω νομικά πρόσωπα να προβούν στο σχετικό έλεγχο είναι επαρκής και δεν επηρεάζει την διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

tags:
ΑΑΔΕ
Φορολογικές δηλώσεις
